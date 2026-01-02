अच्छी नींद के लिए कौन सा विटामिन? इन 5 विटामिनों की कमी से नींद में आती है बाधा

Vitamin For Good Sleeping: आजकल की भागदौड़ में लाइफस्टाइल पूरी तरह से बदल चुका है. अगर आप रात को ठीक से नहीं सोते हैं, तो सुबह उठने पर आपको थकान महसूस होगी. फोन का इस्तेमाल कम करने और संतुलित आहार लेने से आपको अच्छी नींद आएगी, लेकिन कभी-कभी, इन बातों का ध्यान रखने के बावजूद भी अच्छी नींद नहीं आती. अक्सर लोग सोचते हैं समय पर सोने के बाद भी नींद पूरी नहीं हो रही, जबकि खाना भी टाइम पर खा रहे हैं. दरअसल, शरीर में कुछ विटामिन्स की कमी के चलते भी नींद में बाधा आती है. ऐसे में खानपान के माध्यम से इन विटामिन की कमी को पूरा किया जा सकता है. चलिए आपको बताते हैं किन विटामिन की कमी से नींद में बाधा आती है.

विटामिन डी

नींद में बाधा डालने के लिए विटामिन डी की अहम भूमिका होती है. यह एनर्जी बढ़ाने, रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी बढ़ाने और अच्छी नींद के लिए आवश्यक है. शरीर में विटामिन डी की कमी नींद को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है.

ओमेगा-3 फैटी एसिड

ओमेगा-3 फैटी एसिड तनाव हार्मोन को कंट्रोल करने, सूजन को रोकने और हार्ट एवं मस्तिष्क के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक हैं. इसलिए ओमेगा-3 फैटी एसिड की कमी नींद पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है. ऐसे में खानपान में ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर फूड्स का सेवन करना चाहिए.

सेलेनियम नींद के लिए जरूरी हैं. अच्छी नींद और मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाने के लिए शरीर को सेलेनियम की आवश्यकता होती है. हालांकि, जो लोग केवल सब्जियां खाते हैं, उनमें सेलेनियम का स्तर बहुत कम होता है. समुद्री भोजन में सेलेनियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है.

विटामिन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने यानी इम्यूनिटी बूस्ट के लिए आवश्यक है. यह सूजन को रोकने और हार्मोनल परिवर्तनों को कंट्रोल करने में भी सहायक है. वहीं, विटामिन सी की कमी से ऑक्सीडेटिव तनाव बढ़ सकता है, मांसपेशियों में दर्द हो सकता है और नींद में खलल पड़ सकता है.

विटामिन बी6 शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक है. यह सेरोटोनिन और मेलाटोनिन हार्मोन के उत्पादन में मदद करता है और अच्छी नींद लाने में सहायक होता है. हालांकि, इसकी कमी से अच्छी नींद में बाधा आ सकती है.

