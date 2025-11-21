पालक के जूस में नींबू मिलाकर पीने के फायदे इतने, जितने आप सपने में भी नहीं सोच सकते, 15 दिन तक पीने से क्या होगा? जानिए

Palak Ke Juice Mein Nimbu Milakar Pine Ke Fayde: सर्दियों के दिनों में हरी सब्ज़ियों की भरमार होती है और इनमें सबसे पौष्टिक मानी जाती है पालक. अक्सर लोग इसे सब्जी, दाल या सूप के रूप में खाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी पालक के जूस में नींबू मिलाकर पीने के बारे में सोचा है? यह एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसकी ताकत को आजकल न्यूट्रिशन एक्सपर्ट भी हाइलाइट कर रहे हैं. हालांकि पालक का जूस पीने के फायदे (Palak Ka Juice Pine Ke Fayde) अपने आप में कमाल हैं, लेकिन जब इसमें नींबू मिलाकर सेवन किया जाता है तो यह अमृत के समान बन जाता है.

पालक के हरे-भरे पोषक तत्व और नींबू की खटास मिलकर शरीर को एक तरह से डिटॉक्स शॉट देती है. खास बात यह है कि इस जूस को 15 दिन लगातार पिया जाए तो शरीर में ऐसे बदलाव नजर आते हैं जिनकी उम्मीद भी नहीं होती. यह आपकी एनर्जी, स्किन, पाचन और इम्यून सिस्टम चारों पर बेहतरीन असर डालता है.

पालक के जूस में नींबू मिलाकर पीने के फायदे | Benefits of Drinking Spinach Juice Mixed with Lemon

1. आयरन और विटामिन C का कमाल का कॉम्बिनेशन

पालक में आयरन भरपूर होता है लेकिन शरीर उसे तुरंत अवशोषित नहीं कर पाता. नींबू मिलाने से विटामिन C की मात्रा बढ़ती है, जो आयरन को शरीर में तेजी से एब्ज़ॉर्ब होने में मदद करता है. सिर्फ 15 दिन तक रोज सुबह खाली पेट यह जूस पिएं, खून की कमी, कमजोरी और थकान में काफी हद तक सुधार महसूस होगा.

2. स्किन बनती है ग्लोइंग और क्लीयर

पालक का जूस एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है और नींबू शरीर में जमा टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है. जब शरीर साफ होगा, तो स्किन खुद-ब-खुद साफ और चमकदार दिखने लगेगी। 10–12 दिनों में ही चेहरे पर नेचुरल ग्लो नजर आने लगता है.

3. पाचन तंत्र कंपनी की तरह स्मूद चलता है

फाइबर की अच्छी मात्रा और नींबू का डाइजेस्टिव इफ़ेक्ट मिलकर पाचन को शानदार बनाते हैं, जिन लोगों को गैस, कब्ज, एसिडिटी या भारीपन की शिकायत रहती है, उन्हें यह जूस रामबाण की तरह काम करता है. 15 दिन में पेट हल्का, भूख सही और मल त्याग नियमित हो जाता है.

4. इम्यून सिस्टम मजबूत होता है

पालक, विटामिन A और एंटीऑक्सीडेंट्स का सोर्स है, जबकि नींबू विटामिन C का. दोनों मिलकर शरीर को वायरल इंफेक्शन, सर्दी-खांसी और मौसमी बीमारियों से बचाते हैं. लगातार पीने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है.

5. वजन घटाने में भी मददगार

कम कैलोरी, हाई फाइबर और डिटॉक्स इफेक्ट तीनों मिलकर वजन घटाने के सफर को आसान बनाते हैं. यह जूस भूख को कंट्रोल करता है और मेटाबॉलिज्म को तेज करता है.

कैसे पिएं?

एक कप ताजा पालक, आधा नींबू और एक गिलास पानी मिलाकर जूस बना लें. इसे सुबह खाली पेट या नाश्ते से पहले पिएं. लो ब्लड प्रेशर, किडनी स्टोन और ब्लड थिनिंग दवाएं लेने वाले लोग डॉक्टर की सलाह के बाद ही पिएं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)