सुबह खाली पेट कर लें इस छोटे से मसाले के पानी का सेवन, फिर देखें कमाल, इन 4 लोगों को जरूर करना चाहिए इसका सेवन

Ajwain Water Benefits: आज हम एक ऐसे घरेलू नुस्खे के बारे में बात करेंगे जो हर भारतीय रसोई में मिल जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर भारतीय घर की रसोई में पाया जाने वाला ये मामूली सा लगने वाला मसाला स्वाद मे हीं नहीं बल्कि सेहत के लिए भी बेहद लाभदायी है. आज हम बात कर रहे हैं अजवाइन की. अजवाइन को कई फूड डिश में शामिल किया जाता है जो इनका स्वाद बढ़ाता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि अजवाइन में पाए जाने वाले तत्व आपके पाचन के लिए बेहद फायदेमंद होता है. अगर आपको गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग और भारीपन महसूस होता है तो सिर्फ एक गिलास अजवाइन का पानी इन सभी समस्याओं को चुटकियो में दूर कर देता है. तो चलिए जानते हैं अजवाइन का सेवन करने के फायदे और इसे बनाने का तरीका.

अजवाइन का पानी पीने के फायदे ( Ajwain Water Benefits)

अजवाइन में थाइमोल नाम का एक तत्व होता है, जो हमारे शरीर में गैस्ट्रिक जूस को उत्तेजित करता है. इसी वजह से अजवाइन एक प्राकृतिक डाइजेस्टिव टॉनिक की तरह हो गया है. ये आपके खाने को पचाने में मदद करता है. अगर आपने कभी हैवी खाना खाया है और इसके बाद आपको एसिडिटी या इनडाइजेशन हो रहा है तो अजवाइन का पानी आपको तुरंत राहत दे सकता है. ये पेट को शांत कर देता है और गैस की समस्या को भी काफी हद तक ठीक कर देता है.

1. जिन लोगों को गैस बनने से पेट में भारीपन महसूस होता है, उनके लिए अजवाइन बहुत ही लाभदायी साबित हो सकती है. इसमें पाए जाने वाले थॉयमोल और कार्वेकॉल जैसे तत्व गैस बनने से रोकते हैं और उसे बाहर निकालने में मदद करते हैं.

2. अगर आपके पेट में कभी मरोड़ उठे तो ऐसे में अजवाइन का पानी आपके लिए बेहद फायदेमंद होता है. ये डाइजेस्टिव ट्रैक की मसल्स को रिलैक्स करता है.

3. अजवाइन में एंटीमाइक्रोबियल गुण भी होते हैं, जो हानिकारक बैक्टीरिया जैसे की इ कोलाई को रोकता है. ये बैक्टीरिया डायरिया या खराब पेट का कारण बनते हैं. ऐसे में अगर आपने बाहर का खाना खाया हो तो ये आपके लिए बेहद उपयोगी होता है.

4. अगर आप हर रोज अजवाइन के पानी का सेवन करते हैं तो ये आपके पेट के एसिड लेवल को बैलेंस करता है. जिन लोगों को मसालेदार खाना खाने से बर्निंग सेंसेशन होती है उनके लिए ये बहुत ही लाभदायी है. इनका एल्कलाइन नेचर एक्सट्रा एसिड को न्यूट्रिलाइज करता है और डाइजेस्टिव सिस्टम को राहत देता है.

कैसे बनाएं अजवाइन का पानी

एक चम्मच अजवाइन को एक गिलास पानी में रातभर के लिए भिगो दें और फिर सुबह इसको छानकर सुबह खाली पेट पीलें.

एक चम्मच अजवाइन को 2 कप पानी में डालकर 5 मिनट तक उसे उबाल लें और फिर ठंडा होने पर इसको छानकर पी लें. आप चाहें तो इसमें काला नमक और नींबू की बूंदे डालकर भी पी सकते हैं.

कितनी मात्रा में करे सेवन

इसका सेवन सीमित मात्रा मे ही करें. इसका ज्यादा सेवन करने से मुंह सूखना, मुंह का स्वाद कड़वा होना या फिर अल्सर की समस्या भी हो सकती है. हर दिन एक चम्मच अजवाइन के पानी का सेवन ही काफी है.

सही समय

आप इसका सेवन सुबह खाली पेट या फिर कुछ भारी खाने के बाद कर सकते हैं.

