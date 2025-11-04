बासी मुंह पानी में उबालकर पी लें ये हरे पत्ते, फिर जो होगा आप सोच भी नहीं सकते

Curry Leaves Water Benefits in Hindi: भारतीय किचन में मौजूद करी पत्ता न सिर्फ खाने के स्वाद को बढ़ाने का काम करता है बल्कि शरीर को कई समस्याओं से बचाने में भी मददगार है. आपको बता दें कि करी पत्ते को करी पत्ता, कड़ी पत्ता और मीठी नीम जैसे नामों से भी जाना जाता है. अंग्रेजी में इसे करी लीफ कहते है. करी पत्ते का वैज्ञानिक नाम है मुराया कोएनिजी है. इसे फ्रेश करी पत्ते में एक अलग खूशबू होती है. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अगर आप रोजाना खाली पेट सुबह करी पत्ते का पानी पीते हैं तो शरीर को कई लाभ मिल सकते हैं. क्योंकि इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, कॉपर और विटामिन जैसे तमाम गुण पाए जाते हैं. तो चलिए जानते हैं किन लोगों को कैसे करना चाहिए इसका सेवन.

कैसे बनाएं करी पत्ते का पानी- How To Make Curry Patta Water)

करी पत्ते को डाइट में कई तरह से शामिल किया जा सकता है. करी पत्ते का पानी बनाने के लिए सबसे पहले 5-6 फ्रेश करी पत्ते को साफ कर लें फिर इसे एक पैन में एक गिलास पानी में उबाल लें. इस पानी को हल्का गर्म करके डिटॉक्स वॉटर की तरह पिएं. आप इसे चाय की तरह भी पी सकते हैं.

करी पत्ते का पानी पीने के फायदे- (Curry Patta Pani Ke Fayde)

करी पत्ते में डाइक्लोरोमेथेन, एथिल एसीटेट और महानिम्बाइन जैसे जरूरी तत्व पाए जाते हैं. इन तत्वों में वजन घटाने, कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाले गुण मौजूद होते हैं. जिनका सेवन करना आपके लिए लाभदायक हो सकता है. अगर आप रोजाना खाली पेट इस पानी का सेवन करते हैं, तो इससे इम्यूनिटी को बढ़ाने में भी मदद मिल सकती है. करी पत्ते में टैनिन और कारबाजोले एल्कलॉइड जैसे तत्व मौजूद होते हैं, जो लिवर के लिए काफी अच्छे माने जाते हैं.

