Bathua Health Benefits: सर्दियों के मौसम में कई तरह के साग आते हैं जिन्हें सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. सबसे ज्यादा इस मौसम में मेथी का साग, पालक का साग, सरसों का साग खाया जाता है. लेकिन एक साग ऐसा भी है जिसे स्वाद और सेहत का खजाना कहा है जी हां आपने सही गेस किया हम बातकर रहे हैं बथुआ की. बथुआ साग से कई तरह की रेसिपीज बनाई जा सकती है. आपको बता दें कि इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फ़ाइबर, प्रोटीन, मैंगनीज़, पोटैशियम जैसे गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को कई लाभ पहुंचाने में मददगार हैं. तो चलिए जानते हैं इसे खाने के फायदे और रेसिपी.

बथुआ खाने के फायदे-(Bathua Paratha Khane Ke Fayde)

1. पाचन-

बथुआ फाइबर और पानी से भरपूर होता है, जो पेट को साफ करने गैस और कब्ज जैसी पाचन संबंधी समस्याओं को दूर करने में मददगार है.

2 . खून की कमी-

बथुआ आयरन का बेहतरीन सोर्स है, जो हीमोग्लोबिन बढ़ाने और शरीर में एनर्जी के लेवल को बढ़ाने में मददगार है. अगर आप एनीमिया की समस्या से परेशान हैं तो इसका सेवन कर सकते हैं.

3. इम्यूनिटी-

बथुआ विटामिन A, विटामिन C और B-कॉम्प्लेक्स जैसे पोषक तत्वों और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर है. रोजाना बथुआ खाने से इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद मिल सकती है.

4. हड्डियों-

सर्दियों में कमजोर हड्डियों की समस्या काफी देखी जाती है. अगर आप भी अपनी हड्डियों को मजबूत बनाना चाहते हैं बथुआ का सेवन कर सकते हैं. क्योंकि इसमें कैल्शियम और फास्फोरस जैसे खनिज भरपूर पाए जाते हैं जो हड्डियों को मजबूती देते हैं.

कैसे बनाएं बथुआ का पराठा- (How To Make Bathua Paratha Recipe At Home)

बथुआ का पराठा बनाने के लिए सबसे पहले बथुआ के पत्ते को अच्छी तरह से धोकर बारीक काट लें. इसके बाद एक बर्तन में आटा डाल दें. इसमें अजवाइन, लाल मिर्च, हरी मिर्च, नमक और बथुआ की कटी पत्तियों को डाल दें. अब पानी डालकर इस आटे को अच्छी तरह से गूंथ लें. इसके बाद आटे को सैट होने के लिए आधा घंटे तक ढककर रख दें. इसके बाद आटे की लोइयां बनाकर पराठे बेल लें. अब एक नॉनस्टिक तवा लें और उसे मीडियम आंच पर गैस पर रख दें. जब तवा गर्म हो जाए तो उस पर बेलकर रखा पराठा डाल दें. पराठा जब एक तरफ से सिंक जाए तो उसे पलट दें और दूसरी तरफ तेल या घी लगा दें. कुछ देर बाद पराठे को दोबारा पलट दें. इस तरह गोल्डन ब्राउन होने तक पराठे को अच्छी तरह से सेंक लें. पराठा बनकर तैयार है इसे आप अचार दही के साथ पेयर कर सकते हैं.

