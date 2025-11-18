विज्ञापन
Bathua Raita: अगर आप भी रायता खाने के शौकीन हैं तो एक बार जरूर ट्राई बथुआ का रायता. स्वाद के साथ सेहद में भी है कमाल.

आज क्या बनाऊं: इस तरह से करें बथुआ को डाइट में शामिल, स्वाद के साथ सेहत भी रहेगी दुरुस्त
Bathua Raita: बथुआ रायता कैसे बनाएं.

सर्दियों के मौसम में कई तरह के साग आते हैं. अगर आप भी उनका मजा लेना चाहते हैं तो सिर्फ साग के रूप में ही नहीं बल्कि कई तरह से डाइट में शामिल कर सकते हैं. आज हम आपको एक ऐसी रायता रेसिपी के बारे में बता रहे हैं जिसे स्वाद और सेहत का खजाना कहा जाता है. बथुआ (Bathua Benefits) जिसे चेनोपोडियम एल्बम के रूप में भी जाना जाता है. बथुआ अन्य हरी पत्तेदार सब्जियों की तुलना में लाइमलाइट या लोकप्रियता का हिस्सा नहीं है, लेकिन समान रूप से पौष्टिक और स्वादिष्ट है. इसमें मौजूद विटामिन की बात करें तो आयरन, फॉस्फोरस और विटामिन ए और डी काफी मात्रा में पाए जाते हैं. जो शरीर को हेल्दी रखने में मदद कर सकते हैं. 

कैसे बनाएं बथुआ का रायता- (How To Make Bathua Raita)

सामग्री-

  • बथुआ
  • दही
  • सफेद नमक
  • स्वादानुसार काला नमक
  • जीरा
  • एक चुटकी हींग
  • तेल
  • लहसुन की कलियां
  • हरी मिर्च

विधि-

रायता बनाने के लिए सबसे पहले बथुआ लें, उसे साफ करके पानी से धो लें और प्रेशर कुकर में सीटी लगाकर पका लें. बथुआ नरम हो गया होगा, इसे एक छलनी में निकाल लें. अब एक मिक्सी जार लें, उसमें उबला हुआ बथुआ लें, इसी के साथ इसमें कुछ हरी मिर्च और लहसुन की कलियां डालकर स्मूद पेस्ट में पीस लें. एक बाउल में दही को फेंट लें, इसमें थोड़ा सा सफेद नमक और काला नमक डालकर मिला लें. तैयार बथुए का पेस्ट दही के मिश्रण में डालें और इसे अच्छी तरह मिक्स करें. गैस चालू करके एक पैन रखें, इसमें थोड़ा सा तेल गरम करें. अब इसमें कुटा हुआ थोड़ा सा लहसुन डालें, इसे हल्का सा ब्राउन होने दें. इसके बाद हींग और जीरा डालें कुछ देर चटकने दें. तैयार तड़के को रायते पर डालकर इसे ढक दें, ताकि महक बाहर न निकलें. कुछ देर बाद ढक्कन हटाएं और बथुआ रायता का मजा लें.

बथुआ रायता खाने के फायदे- (Bhathua Khane Ke Fayde)

अगर आप बथुआ रायता खाते हैं तो इससे पाचन को बेहतर रखने में मदद मिल सकती है. क्योंकि बथुआ फाइबर का एक अच्छा सोर्स है, जो पाचन संबंधी समस्याओं को दूर करने में मदद कर सकता है. इतना ही नहीं इसके सेवन से प्रोटीन की कमी को भी दूर करने में मदद मिल सकती है.  

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

