किस विटामिन की कमी से लगती है हद से ज्यादा ठंड, Doctor Saleem ने बताया क्या खाएं

Jyada Thand Kyon Lagti Hai: सर्दी के मौसम में ठंड लगना तो नॉर्मल सी बात है लेकिन अगर आपको दूसरों के मुकाबले हर वक्त ठंड बहुत ज्यादा लगती है. हाथ-पैर रजाई में भी ठंडे रहते हैं या फिर ठंड आपसे बर्दाश्त नहीं होती है तो यह आपकी बॉडी के अंदर किसी कमी की वजह से हो सकता है. अक्सर माना जाता है कि जो लोग शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं उन्हें ठंड ज्यादा लगती है. लेकिन क्या आपको पता है कि शारीरिक कमजोरी तो इसका सबसे छोटा कारण है. असल कारण तो कुछ और ही है जो कि आपके अंदर छुपा हुआ है. डॉक्टर सलीम जैदी ने तीन ऐसे कारण बताए हैं जो कि आपको जरूरत से ज्यादा ठंड लगने के लिए सबसे बड़े रिस्पांसिबल फैक्टर्स हो सकते हैं. साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इन कारणों को कैसे पहचाना जाए और इन्हें दूर करने के लिए कौन-कौन से स्टेप्स उठाए जाएं.

हद से ज्यादा ठंड क्यों लगती है

आयरन की कमी

पहला रीजन है शरीर में आयरन की कमी होना. आयरन एक बहुत ही जरूरी मिनरल है जो कि ब्लड में हीमोग्लोबिन लेवल्स को मेंटेन रखता है. जब बॉडी में आयरन की कमी होती है तो हीमोग्लोबिन कम हो जाता है. जिससे ब्लड के जरिए होने वाली जो ऑक्सीजन सप्लाई है हमारी पूरी बॉडी के अंदर वो कम हो जाती है. और इसकी वजह से एनर्जी घटने लगती है. बॉडी में आपके हाथ पैर ठंडे रहने लगते हैं और ओवरऑल बॉडी की जो हीट प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो कम हो जाती है. क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और इसी वजह से आपको सर्दी दूसरों के मुकाबले में ज्यादा लगने लग जाती है.

ब्लड हमारी बॉडी में हीट बनाए रखने के लिए बहुत ही जरूरी होता है. आपने अक्सर महसूस किया होगा कि, जब हम कुछ भी काम नहीं कर रहे होते हैं. रजाई में लेटे होते हैं तो हमें ठंड ज्यादा लगती है. लेकिन जब हम उठ जाते हैं चलने फिरने लगते हैं या कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो ठंड का एहसास अपने आप कम हो जाता है. बॉडी गर्म हो जाती है ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि चलने फिरने से बॉडी में खून का दौरान तेज हो जाता है जिससे बॉडी में गर्मी आ जाती है. और इसीलिए जिन लोगों में खून की कमी होती है उन्हें ठंड दूसरों के मुकाबले ज्यादा लगती है. वैसे ज्यादा ठंड लगने के साथ-साथ आयरन डिफिशिएंसी से हर समय थकान चेहरे के ऊपर पीलापन और सांस फूलने जैसी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं. अगर इस तरह के लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो समझ जाइए कि यह आयरन डिफिशिएंसी के कारण हो रहा है.

ये भी पढ़ें: कॉफी में मिलाकर पी लें ये देसी चीज, फिर जो होगा आप सोच भी नहीं सकते हैं

क्या खाएं

आयरन डिफिशिएंसी को दूर करने के लिए आपको अपनी डाइट में आयरन रिच फूड्स को शामिल करना पड़ेगा. जैसे कि पालक, चने, गुड़, खजूर और अगर आप मीट खाते हैं तो रेड मीट और अगर इनसे बात नहीं बनती है तो आप आयरन की टेबलेट्स या फिर सिरप भी अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ले सकते हैं. यह भी एक अच्छा तरीका है अपने आयरन को खून को बढ़ाने का. एक और जरूरी बात याद रखिएगा कि आयरन को एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन सी भी बहुत जरूरी होता है और इसीलिए अगर आप आयरन रिच फूड्स ले रहे हैं या फिर अगर आप इसके सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो इसके साथ में विटामिन सी रिच फूड्स जैसे कि नींबू या फिर संतरा वगैरह का जूस आपको जरूर लेना चाहिए.

विटामिन B12 की कमी

ज्यादा ठंड लगने का दूसरा कॉमन कारण है बॉडी में विटामिन b12 की कमी होना. जी हां विटामिन b12 की कमी से भी आपको ठंड का एहसास ज्यादा होता है. दरअसल आयरन ही की तरह विटामिन b12 भी आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई को और इसके सिस्टम को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है. दोस्तों विटामिन b12 एक बहुत ही जरूरी न्यूट्रिएंट है. ये एक ऐसा विटामिन है जो कि हमारी बॉडी में खून को बनाने के लिए काम आता है. जब b12 की कमी हमारी बॉडी में हो जाती है तो खून में RBC कम होने लग जाते हैं. जिससे कि बॉडी हीट को जनरेट करने में वीक हो जाती है और आपको ठंड ज्यादा लगने लगती है. इसके अलावा b12 की कमी से हाथ और पैरों में झनझन होना टिंगलिंग होना और इसके साथ-साथ सुई या चीटी जैसे चलने का एहसास होना या बिना कुछ करे बहुत ज्यादा थकान महसूस होना भी ऐसे लक्षण है, जो कि आपको विटामिन b12 की कमी से हो सकते हैं. इसी के साथ कभी-कभी कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम हो जाना या मेमोरी का कमजोर हो जाना भी कुछ ऐसे लक्षण हैं जो कि b12 की कमी से हो सकते हैं.

क्या खाएं

विटामिन b12 को पूरा करने के लिए आप अपनी डाइट में दूध और डेरी प्रोडक्ट्स जैसे कि पनीर, दही और चीज वगैरह को जरूर लें. या फिर आप बॉयल्ड एग्स खाएं. अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो चिकन फिश और रेड मीट भी हफ्ते में आप दो-तीन बार जरूर खाएं. ये सभी चीजें b12 में बहुत रिच होती हैं वैसे अगर आपको लगता है कि आपकी डाइट में यह सभी चीजें आपको रेगुलरली लेना मुश्किल हो सकता है या फिर सिमटम्स आपको बहुत ज्यादा सीवियर है, तो ऐसे में आप b12 सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं.

ये भी पढ़ें: Migrain और सरदर्द से 5 मिनट में मिलेगा आराम, योग गुरु ने बताया इलाज

हाइपोथायरायडिज्म

तीसरा और सबसे जरूरी रीजन जिसमें असल में आपको सबसे ज्यादा ठंड लगने लगती है, और अचानक से लगने लगती है. वो है हाइपोथायरायडिज्म यानी कि थायरॉयड की कमी हो जाना. अगर आप पहले तो ठंड का मौसम एंजॉय करते थे कोई ज्यादा ठंड नहीं लगती थी लेकिन कुछ सालों से आपको ठंड बहुत ज्यादा लग रही है अन कंफर्टेबल फील होने लगा है तो यह थायराइड की कमी की वजह से हो सकता है. हाइपोथायरायडिज्म दरअसल एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपका थायराइड ग्लैंड ठीक से काम नहीं करता है और बॉडी में थायराइड हार्मोन की कमी होने लगती है. थायराइड हार्मोन आपके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है. आसान भाषा में कहें तो बॉडी की अंदरूनी फैक्ट्री में जो फ्यूल बर्न होता है. उसे ये हार्मोन रेगुलेट करता है. जब थायराइड हार्मोन कम हो जाता है हमारी बॉडी में सही से नहीं बनता है तो आपके मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है. जिसकी वजह से बॉडी हीट को कम पैदा करती है. आपको हर वक्त ठंड महसूस होती रहती है, हाथ पैर ठंडे रहते हैं ये हाइपोथायरायडिज्म के कुछ कॉमन सिमटम्स होते हैं.

क्या खाएं

अब सवाल ये है कि अगर आपको थायराइड प्रॉब्लम हो गई है तो इसका सॉल्यूशन असल में क्या है. हाइपोथायरायडिज्म का एक मेन रीजन होता है आयोडीन और सेलेनियम की कमी. ऐसे में आप अपनी डाइट में ऐसी चीजों को ज्यादा लीजिए जिनमें ये दोनों न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं. आयोडीन के लिए आयोडाइज्ड सॉल्ट मछली और डेरी प्रोडक्ट्स जैसे कि दही और पनीर लीजिए और सेलेनियम के लिए आप ब्राजल नट्स, सनफ्लावर सीड्स और होल ग्रेंस जैसे कि ज्वार और बाजरा इससे बनी हुई रोटियां खाएं. इसके साथ ही थायरॉयड टेबलेट्स इसके लिए आपको यूज़ करना बहुत जरूरी होता है. अगर आपके अंदर थायरॉयड डिस्फंक्शन है और रिपोर्ट्स आपको यह क्लियर कट बता रही हैं तो अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट जरूर कर लें.

History of Samosa- Swaad Ka Safar | समोसे का इतिहास | जानें ईरान से भारत कैसे पहुंचा समोसा

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)