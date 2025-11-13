गेहूं की रोटी खाते ही खराब हो जाता है पेट तो जान लें कौन सी रोटी खाएं?

भारतीय थाली रोटी के बिना अधूरी है. लंच से लेकर डिनर तक में हम सभी रोटी खाना पसंद करते हैं. लेकिन कई लोगों को गेहूं की रोटी खाने से पेट से जुड़ी समस्याएं काफी परेशान करती हैं. अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं और गेहूं की रोटी की जगह हेल्दी ऑप्शन तलाश रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं. क्योंकि आज हम आपको ऐसी रोटियों के बारे में बता रहे हैं जिन्हें न सिर्फ पेट के लिए बल्कि ठंड के मौसम में सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद माना जाता है. तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं वो नाम.

गेहूं की रोटी की जगह कौन सी रोटी खाएं- (Which Roti should be eaten instead of wheat Roti)

1. ज्वार की रोटी-

ज्वार की रोटी ग्लूटेन-फ्री होती है और इसमें फाइबर और प्रोटीन की अच्छी मात्रा होती है, जो पाचन में मदद कर सकता है. आप इसे अपनी डाइट में गेहूं की रोटी की जगह चुन सकते हैं. रेसिपी के लिए यहां क्लिक करें.

2. बाजरे की रोटी-

बाजरा एक मोटा अनाज है जिसे सेहत के लिए काफी अच्छा माना जाता है. इसमें अघुलनशील फाइबर होता है जो पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है और पेट को अच्छी तरह साफ कर सकता है. रेसिपी के लिए यहां क्लिक करें.

3. रागी की रोटी-

यह फाइबर से भरपूर होती है और इसे पचाना बहुत आसान होता है, जिससे गैस और कब्ज की समस्या दूर हो सकती है. रेसिपी के लिए यहां क्लिक करें.

4. मल्टीग्रेन रोटी-

कई अनाजों को मिलाकर बनाई गई मल्टीग्रेन रोटी में भी भरपूर फाइबर और प्रोटीन होता है जो पाचन तंत्र को स्वस्थ रख सकता है.

5. बेसन की रोटी-

बेसन में प्रोटीन की अच्छी मात्रा होती है और यह पेट को लंबे समय तक भरा रखती है, जिससे ओवरईटिंग से बचने में मदद मिल सकती है. बेसन की रोटी न सिर्फ पेट बल्कि वजन को कम करने में भी मददगार है. रेसिपी के लिए यहां क्लिक करें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)