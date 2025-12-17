विदेशी मेहमान को खाने के लिए दी बाजरे की रोटी, उसने प्लेट समझ कर धो दिया

Foreign tourist viral video: सोशल मीडिया की दुनिया में हर दिन कोई न कोई ऐसा वीडियो सामने आ जाता है, जो लोगों की भागदौड़ भरी जिंदगी में कुछ पल की मुस्कान घोल देता है. इन दिनों भी ऐसा ही एक फनी वायरल वीडियो जमकर चर्चा में है. वीडियो एक्स (पहले ट्विटर) पर पोस्ट किया गया है और कुछ ही घंटों में हजारों लोग इसे देख चुके हैं. इस वायरल वीडियो की खास बात यह है कि इसमें दिखाया गया एक विदेशी पर्यटक भारतीय खाने को लेकर ऐसी गलती कर बैठता है, जो देखने वालों को हंसने पर मजबूर कर देती है. वीडियो न सिर्फ मजेदार है, बल्कि यह अलग-अलग संस्कृतियों के बीच के फर्क को भी हल्के-फुल्के अंदाज में दिखा रहा है.

ये भी पढ़ें:-ईरान में क्यों हो रही 'खून की बारिश'! समुद्र तट हो गया पूरा लाल, क्या है इसका रहस्य

प्लेट समझ ली बाजरे की रोटी (Foreign Tourist Mistakes Bajra Roti for a Plate)

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक विदेशी पर्यटक को बाजरे की रोटी और सब्जी परोसी जाती है. पर्यटक आराम से सब्जी खा लेता है, लेकिन उसके बाद जो करता है, वही इस वीडियो को वायरल बना देता है. वह पास रखे जग से पानी उठाता है और बाजरे की रोटी को धोना शुरू कर देता है. दृश्य बिल्कुल ऐसा लगता है, जैसे कोई खाने के बाद थाली धो रहा हो. कुछ सेकंड तक यह देखकर आसपास मौजूद लोग भी हैरान रह जाते हैं. विदेशी पर्यटक पूरी मासूमियत के साथ रोटी पर पानी डालता रहता है, मानो यह उसका रोज का काम हो.

ये थाली नहीं, रोटी है... (Bajra roti viral clip)

वीडियो के अगले हिस्से में एक व्यक्ति पर्यटक को ऐसा करते देख तुरंत रोकता है. वह उसे समझाता है कि यह प्लेट नहीं, बल्कि बाजरे की रोटी है और इसे धोना नहीं, बल्कि सब्जी के साथ तोड़कर खाना होता है. यह सुनते ही विदेशी पर्यटक चौंक जाता है. इसके बाद वह रोटी को पानी से धोना बंद कर देता है और उसे उलट-पलटकर बड़े ध्यान से देखने लगता है. उसके चेहरे के एक्सप्रेशन इतने मासूम और हैरानी भरे होते हैं कि वीडियो और भी ज्यादा फनी लगने लगता है. यही वजह है कि लोग इस वीडियो को बार-बार देख रहे हैं.

ये भी पढ़ें:-डिफेंडर को औकात दिखा दी...गांव की दादी ने डेढ़ करोड़ की SUV का किया ऐसा हाल, लोगों की फटी आंखें

यूजर्स के फनी और दिलचस्प कमेंट (Funny Indian food video)

यह फनी वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही यूजर्स के कमेंट्स से भर गया. एक यूजर ने लिखा, 'बचपन में मैं भी आइसक्रीम की कोन को कप ही समझता था.' दूसरे ने मजाक में कहा, 'कोई तो विदेशी भाई को बता दो कि बाजरे की रोटी धोने की नहीं, खाने की चीज होती है.' कुछ यूजर्स ने इसे अपनी बचपन की यादों से जोड़ दिया एक कमेंट में लिखा गया, ये कहानी तो हमने दादी से सुनी थी.' वहीं, कुछ लोगों ने इस पर गंभीर लेकिन समझदारी भरी बात भी कही. एक यूजर ने लिखा, 'गलती परोसने वाले की भी हो सकती है, किसी अनजान व्यक्ति को समझाना जरूरी है.'

ये भी पढ़ें:-जिम में हैवी वेट उठाने से चली गई लड़के की आंखों की रोशनी, डॉक्टरों का अलर्ट, न करें ऐसी गलती

ये भी पढ़ें:-होटल में पत्नी को दोस्त के साथ पकड़ा, रोते हुए पति बोला- 15 साल की शादी में मैंने...