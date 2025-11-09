तुलसी के पत्ते रोज खाना सेहत के लिए नुकसानदायक? जानिए कब खाएं और सही तरीका क्या है

How and When to eat Basil Leaves: तुलसी को भारतीय में एक पवित्र पौधा माना जाता है. लगभग हर घर में इसकी पूजा की जाती है. आयुर्वेद में तुलसी को औषधीय गुणों से भरपूर बताया गया है. यह इम्यूनिटी बढ़ाने, सर्दी-खांसी से बचाने और मानसिक शांति देने में मदद करती है. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि तुलसी के पत्तों का रोजाना सेवन अगर गलत तरीके से किया जाए, तो यह सेहत के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है? आजकल लोग हेल्थ टिप्स के नाम पर रोज तुलसी के पत्ते चबाने लगे हैं, बिना यह जाने कि इसकी मात्रा, समय और तरीका कितना जरूरी है. यहां हम जानेंगे कि तुलसी के पत्तों को कब और कैसे खाना चाहिए ताकि इसके फायदे मिलें और नुकसान से बचा जा सके.

इसे भी पढ़ें: 5 लोगों को भूलकर भी नहीं खानी चाहिए मूली! जानिए सही तरीका और फायदे, नुकसान

तुलसी के पत्तों के फायदे | Benefits of basil leaves

तुलसी में एंटीऑक्सिडेंट, एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण होते हैं. यह इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है और संक्रमण से लड़ने में मदद करती है. इसके अलावा तनाव और चिंता को कम करती है, पाचन तंत्र को सुधारती है, श्वसन तंत्र को मजबूत बनाती है, त्वचा और मौखिक स्वास्थ्य को बेहतर करती है.

रोजाना तुलसी खाना क्यों हो सकता है नुकसानदायक? | Why Can Eating Basil Daily Be Harmful?

हालांकि तुलसी के फायदे अनेक हैं, लेकिन इसका रोजाना सेवन कुछ मामलों में नुकसान पहुंचा सकता है:

दांतों को नुकसान: तुलसी में मौजूद मर्क्यूरिक कंपाउंड दांतों की एनामेल को नुकसान पहुंचा सकता है अगर इसे सीधे चबाया जाए.

तुलसी में मौजूद मर्क्यूरिक कंपाउंड दांतों की एनामेल को नुकसान पहुंचा सकता है अगर इसे सीधे चबाया जाए. ब्लड थिनिंग: तुलसी में यूजेनॉल नामक तत्व होता है जो खून को पतला करता है. अगर आप पहले से ब्लड थिनर दवाएं ले रहे हैं, तो तुलसी का ज्यादा सेवन जोखिम भरा हो सकता है.

तुलसी में यूजेनॉल नामक तत्व होता है जो खून को पतला करता है. अगर आप पहले से ब्लड थिनर दवाएं ले रहे हैं, तो तुलसी का ज्यादा सेवन जोखिम भरा हो सकता है. गर्भवती महिलाओं के लिए सावधानी: गर्भावस्था में तुलसी का ज्यादा सेवन हार्मोनल इंबैलेंस पैदा कर सकता है.

तुलसी खाने का सही तरीका | Right way to eat basil

सीधे चबाने से बचें: तुलसी के पत्तों को पानी में उबालकर या जूस में मिलाकर सेवन करें.

सुबह खाली पेट न लें: तुलसी की तासीर गर्म होती है, इसलिए इसे हल्के नाश्ते के बाद लेना बेहतर होता है.

सीमित मात्रा में लें: एक दिन में 4–5 पत्ते से अधिक न लें। लगातार 30–45 दिन तक सेवन करें, फिर कुछ दिन का ब्रेक लें.

तांबे के बर्तन में न रखें: तुलसी को तांबे के बर्तन में रखने से रासायनिक प्रतिक्रिया हो सकती है, जिससे इसके गुण बदल सकते हैं.

कब और किसे तुलसी नहीं खानी चाहिए? | When and who should not eat Tulsi?

गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं.

ब्लड थिनर दवाएं लेने वाले लोग.

जिनको एलर्जी या त्वचा संबंधी समस्याएं हैं.

ऐसे लोगों को तुलसी का सेवन करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए.

तुलसी एक चमत्कारी औषधीय पौधा है, लेकिन इसका सेवन समझदारी से करना जरूरी है. रोजाना तुलसी के पत्ते खाना अगर सही तरीके से न किया जाए, तो यह फायदे की जगह नुकसान पहुंचा सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)