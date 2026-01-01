विज्ञापन
मोदी, शाह, नितिन नबीन... 'सोमनाथ स्वाभिमान पर्व' को लेकर मंदिरों में BJP की टॉप लीडरशिप

‘सोमनाथ स्वाभिमान पर्व’ भारत के उन अनगिनत नागरिकों को याद करने के लिए मनाया जा रहा है, जिन्होंने मंदिर की रक्षा के लिए बलिदान दिया है, जो आने वाली पीढ़ियों की सांस्कृतिक चेतना को प्रेरित करता रहेगा.

  • पीएम मोदी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के दौरान सोमनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना और शौर्य यात्रा में भाग ले रहे हैं
  • सोमनाथ स्वाभिमान पर्व महमूद गजनी द्वारा 1026 में हुए हमले के 1000 वर्षों की स्मृति में आयोजित किया गया है
  • अमित शाह रविवार को केरल के श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर जाएंगे, नितिन नबीन ने हनुमान मंदिर में पूजा-अर्चना की.
नई दिल्ली:

बीजेपी की टॉप लीडरशिप 'सोमनाथ स्वाभिमान पर्व' को लेकर शनिवार और रविवार को मंदिरों के दौरे पर है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपने तीन-दिवसीय गुजरात दौरे के दौरान शनिवार को ही सोमनाथ पहुंचे हैं. जहां उन्होंने देर शाम सोमनाथ मंदिर में ‘ॐकार मंत्र' के जाप में भाग लिया. रविवार को भी पीएम 'सोमनाथ स्वाभिमान पर्व' के तहत कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे. रविवार को ही देश के गृह मंत्री केरल के दौरे पर होंगे, जहां वो सुबह श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर जाएंगे और दर्शन-पूजा करेंगे. इधर दिल्ली में बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन भी शनिवार को कनॉट प्लेस पहुंचे, जहां हनुमान मंदिर में पूजा-अर्चना की.

मोदी ने शनिवार को ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘सोमनाथ में आकर धन्य महसूस कर रहा हूं, जो हमारी सभ्यतागत साहस का गौरवशाली प्रतीक है. यह यात्रा सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के दौरान हो रही है.''

महमूद गजनी ने 1026 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था. इस साल हमले के एक हजार वर्ष पूरे हुए हैं. 'सोमनाथ स्वाभिमान पर्व' आठ जनवरी को शुरू हुए थे, जो 11 जनवरी को समाप्त होंगे.

शनिवार को पीएम ने मंदिर परिसर में ड्रोन शो देखे. मंदिर से जुड़ी ऐतिहासिक घटनाओं को दर्शाने के लिए लगभग 3,000 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था. इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में उसकी बैठक की अध्यक्षता की.

रविवार को सुबह लगभग 9:45 बजे प्रधानमंत्री 'शौर्य यात्रा' में भाग लेंगे, जो सोमनाथ मंदिर की रक्षा करते हुए प्राणों की आहुति देने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आयोजित एक औपचारिक जुलूस है. इस शौर्य यात्रा में 108 घोड़ों का प्रतीकात्मक जुलूस निकाला जाएगा, जो वीरता और बलिदान का प्रतीक होगा.
इसके बाद, पीएम मोदी सुबह करीब 10:15 बजे सोमनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगे और फिर सुबह 11 बजे 'सोमनाथ स्वाभिमान पर्व' पर आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लेंगे.

‘सोमनाथ स्वाभिमान पर्व' भारत के उन अनगिनत नागरिकों को याद करने के लिए मनाया जा रहा है, जिन्होंने मंदिर की रक्षा के लिए बलिदान दिया है, जो आने वाली पीढ़ियों की सांस्कृतिक चेतना को प्रेरित करता रहेगा.

सदियों से इसे नष्ट करने के कई बार प्रयास किए जाने के बावजूद सोमनाथ मंदिर आज आस्था और राष्ट्रीय गौरव के एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में खड़ा है, यह सब मंदिर की प्राचीन महिमा को बहाल करने के सामूहिक संकल्प और प्रयासों के कारण संभव हुआ है.

स्वतंत्रता के बाद सरदार वल्लभभाई पटेल ने मंदिर के जीर्णोद्धार का प्रयास किया. इस पुनरुद्धार यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक 1951 में हासिल हुई, जब तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की उपस्थिति में जीर्णोद्धार किए गए सोमनाथ मंदिर को औपचारिक रूप से भक्तों के लिए खोल दिया गया.
इस वर्ष ऐतिहासिक जीर्णोद्धार के 75 वर्ष पूरे होने से सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का महत्व और भी बढ़ गया है. इस समारोह में देश भर से सैकड़ों संत भाग लेंगे और मंदिर परिसर में 72 घंटे तक लगातार 'ओम्' का जाप किया जाएगा.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को केरल पहुंचेंगे

इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 11 जनवरी को केरल पहुंचेंगे और राज्य में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे तथा पार्टी नेताओं से मुलाकात करेंगे. भाजपा की केरल इकाई के अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने हाल ही में कहा था कि शाह रविवार को राज्य की राजधानी पहुंचेंगे और इस वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे.

शनिवार को जारी एक विज्ञप्ति में दिए गए केंद्रीय मंत्री के कार्यक्रम के अनुसार, वह सुबह के समय श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर में दर्शन व पूजा करेंगे और उसके बाद केरल में नवनिर्वाचित स्थानीय निकाय प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे. इसके बाद, दोपहर में वह एक सम्मेलन में भाग लेंगे और फिर शाम को यहां भाजपा के प्रदेश कार्यालय में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) नेताओं के साथ बैठक करेंगे.

नितिन नबीन ने हनुमान मंदिर में की पूजा-अर्चना

सोमनाथ स्वाभिमान पर्व को लेकर राजधानी दिल्ली में भी विशेष पूजा-अर्चना और कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है. शनिवार को बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन भी कनॉट प्लेस पहुंचे, जहां उन्होंने प्राचीन शिव मंदिर में पूजा-अर्चना की. उन्होंने भगवान आशुतोष शंकर का विधिवत दुग्ध अभिषेक किया. इसके बाद वो प्राचीन हनुमान मंदिर भी गए, जहां प्रार्थना कर देश के लिए मंगल कामना की.

नितिन नबीन के साथ मौजूद दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व को लेकर कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ने सबसे पहले भगवान शिव के दर्शन किए और इसके बाद भगवान हनुमान के दर्शन कर आशीर्वाद लिए.

