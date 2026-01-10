विज्ञापन
गांव की लड़की से शादी करना चाहता था लंदन से लौटा सरपंच का बेटा, मां ने विरोध किया तो रच डाली हत्या की साजिश

महिला की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट जैसे ही सामने आई तो उसे देखकर पुलिस भी चौंक गई. इस रिपोर्ट में महिला की चोट लगने से मौत की बात कही गई. जब पुलिस ने इस पूरे मामले की तफतीश की तो है कातिल घर के अंदर ही निकला.

गांव की लड़की से शादी करना चाहता था लंदन से लौटा सरपंच का बेटा, मां ने विरोध किया तो रच डाली हत्या की साजिश
  • हरियाणा के यमुनानगर में एक व्यक्ति ने अपनी मां की हत्या कर दी ताकि वह गांव की लड़की से शादी कर सके
  • आरोपी की मां उसकी शादी के खिलाफ थी, इसलिए उसने दोस्त के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई थी
  • पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में महिला की मौत चोट लगने से हुई बताई गई, जो पहले पानी में डूबने का मामला था
यमुनानगर:

हरियाणा के यमुनानगर से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है. यहां एक शख्स ने अपनी ही मां को मौत के घाट उतार दिया है. आरोपी ने इस हत्याकांड को जिस वजह से अंजाम दिया वो जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे. दरअसल, पुलिस की जांच में पता चला है कि आरोपी ने अपनी मां की हत्या की साजिश इसलिए रची क्योंकि वह गांव की लड़की से उसकी शादी के खिलाफ थी. पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपी की इस साजिश में उसका एक दोस्त भी शामिल है. महिला की मौत एक सधाराण मौत नहीं बल्कि एक हत्या थी, इसका खुलासा पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद हुआ. पुलिस ने आरोपी को उसके दोस्त के साथ गिरफ्तार कर लिया है. 

जांच में पता चला है कि आरोपी शख्स 29 दिन पहले ही लंदन से यमुनानगर वापस लौटा था और इसी बीच जब परिवार में सहमति नहीं बनी तो उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर मां को ही मौत के घाट उतार दिया. आपको बता दें कि ये पूरा मामला यमुनानगर के कस्बा साढौरा के गांव श्यामपुर का है. जिस महिला की हत्या की गई है वह गांव के सरपंच की पत्नी थी. घटना 15 दिन पहले की है. उस दौरान जब महिला की मौत की खबर आई तो बताया गया कि महिला की मौत पानी में डूबने से हुई है. लेकिन जब पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू की तो कहानी कुछ और ही निकली. जांच के दौरान पुलिस को महिला के हाथ की चूड़ियां टूटी हुई मिलीं थी. इसके बाद ही पुलिस का शक बढ़ा. पुलिस ने बाद में महिला के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा. 

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से खुद चौंक गई पुलिस

महिला की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट जैसे ही सामने आई तो उसे देखकर पुलिस की टीम भी चौंक गई. इस रिपोर्ट में महिला की चोट लगने से मौत की बात कही गई. जब पुलिस ने इस पूरे मामले की तफतीश की तो है कातिल घर के अंदर ही निकला. कातिल कोई और नहीं बल्कि एक महीने पहले लंदन से यमुनानगर लौटा महिला का बेटा ही था. पुलिस ने आरोपी गोमित राठी को जब हिरासत में लिया तो उसने अपना गुनाह कबूल लिया. उसने पुलिस को बताया कि उसने अकेले इस घटना को अंजाम नहीं दिया है.

इस मामले को लेकर डीएसपी आशीष चौधरी ने बताया कि जांच में पता चला है कि एक बेटा द्वारा अपनी ही मां के कातिल की बात तो सबके सामने आ गई थी. लेकिन इस बेटे ने अपनी ही मां  का कत्ल क्यों किया इसको लेकर जब पुलिस ने पूछताछ की तो सामने आया कि गमित लंदन से इसलिए वापस आया था कि वह गांव की ही एक लड़की से प्यार करता था.वह उससे शादी करना चाहता था लेकिन आरोपी की मां ऐसा नहीं करना चाहती थी बेटा. उसकी प्रेमिका दोनों के बीच सरपंच की पत्नी जाने की कातिल बेटे की मां आ रही थी, तो ऐसे में बेटे ने एक प्लान रचा.

आरोपी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर घर के ही आंगन में छिप गया और जब मां घर में लगे ट्यूबल के पास पहुंची तभी बेटे ने मां पर हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया. मां का मुंह पानी में रख दिया ताकि देखने पर यह एहसास हो कि पानी में डूबने से ही इसकी मौत हुई है. फिलहाल पुलिस ने तो यह सब कुछ बात ही दिया लेकिन अभी भी पुलिस इस हत्याकांड में कई राज छुपा रही है.पुलिस ने आरोपी और उसके दोस्त दोनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है. यह दोनों का चार दिन का पुलिस रिमांड लिया गया है . इस पुलिस से रिमांड के दौरान आरोपियो से जनता से पूछताछ की जाएगी. 

