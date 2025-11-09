5 लोगों को भूलकर भी नहीं खानी चाहिए मूली! जानिए सही तरीका और फायदे, नुकसान

Radish Benefits and Side Effects: सर्दियों में मूली का स्वाद और सेहत दोनों ही लोगों को खूब भाता है. पराठे से लेकर सलाद तक, मूली हर रूप में खाने में आती है. इसमें फाइबर, विटामिन सी, फोलिक एसिड, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर होते हैं, जो शरीर को डिटॉक्स करने, पाचन सुधारने और इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करते हैं. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि कुछ लोगों के लिए मूली फायदे की जगह नुकसान भी पहुंचा सकती है? मूली के फायदे और नुकसान (Mooli Ke Fayde aur Nuksan) दोनों हैं. आयुर्वेद भी मानता है कि मूली का सेवन हर व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं होता. कुछ खास हेल्थ कंडीशन में मूली खाना शरीर में गंभीर असंतुलन पैदा कर सकता है. आइए जानते हैं किन 5 लोगों को मूली नहीं खानी चाहिए और इसका सही तरीका क्या है.

5 लोग जिन्हें मूली से दूर ही रहना चाहिए? | 5 People Who Should Stay Away from Radishes? (Muli Khane Ke Nuksan)

1. थायरॉइड के मरीज (Thyroid Mein Muli Khane Ke Nuksan)

मूली में गोइट्रोजन नामक तत्व होता है जो थायरॉइड हार्मोन बनने को प्रभावित करता है. खासकर हाइपोथायरॉइड वाले लोगों को मूली से परहेज करना चाहिए क्योंकि यह थायरॉइड ग्रंथि को दबा सकता है.

2. एसिडिटी और गैस की समस्या वाले लोग (Gas Main Muli Khane Ke Nuksan)

मूली गैस पैदा करने वाली सब्जी मानी जाती है, जिन लोगों को एसिड रिफ्लक्स, पेट में जलन या गैस की समस्या रहती है, उन्हें मूली खाने से पेट दर्द और अपच हो सकता है.

इसे भी पढ़ें: सर्दियों में क्या है पानी पीने का सही तरीका? जानिए कम पानी पीने नुकसान और लक्षण

3. किडनी स्टोन वाले मरीज (Kidney Ke Liye Muli Ke Nuksan)

मूली में ऑक्सालेट पाया जाता है जो कैल्शियम ऑक्सालेट स्टोन को बढ़ा सकता है. किडनी स्टोन वाले मरीजों को मूली से सावधानी बरतनी चाहिए.

4. गर्भवती महिलाएं (Pregnancy Mein Muli Ke Nuksan)

मूली में एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं, लेकिन कच्ची मूली में बैक्टीरिया का खतरा रहता है. गर्भवती महिलाओं को मूली अच्छी तरह पकाकर ही खानी चाहिए और सीमित मात्रा में.

5. ठंडी और सर्दी-जुकाम से परेशान लोग (Shardi Mein Muli Khane Ke Nuksan)

मूली ठंडी तासीर वाली होती है, जिन लोगों को सर्दी-जुकाम, खांसी या ब्रोंकाइटिस की समस्या रहती है, उन्हें मूली खाने से लक्षण बढ़ सकते हैं.

इसे भी पढ़ें: ये 5 हेल्दी फूड्स बच्चों के लिए साबित हो सकते हैं जहर, जानिए किस उम्र में नहीं देना चाहिए

मूली खाने का सही तरीका क्या है? | What Is The Right Way to Eat Radish (Mooli Khane Ka Sahi Tarika)

दोपहर के समय मूली खाना सबसे अच्छा होता है, क्योंकि तब पाचन शक्ति मजबूत होती है.

मूली को अच्छी तरह धोकर और छीलकर ही खाएं.

कच्ची मूली सलाद में सीमित मात्रा में लें और पकी हुई मूली सब्जी के रूप में बेहतर होती है.

मूली के साथ दूध, गुड़ या केला न खाएं. इससे पाचन में टॉक्सिन्स बन सकते हैं.

मूली के फायदे (अगर सही तरीके से खाएं) | Benefits of Radish In Hindi

पाचन तंत्र को मजबूत करती है.

लिवर और ब्लड को डिटॉक्स करती है.

कब्ज और बवासीर में राहत देती है.

वजन घटाने में मददगार.

इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायक.

मूली एक शक्तिशाली और फायदेमंद सब्जी है, लेकिन हर व्यक्ति के लिए नहीं. तो मूली खाने से पहले सोच-समझकर फैसला लें. सही समय, सही मात्रा और सही कॉम्बिनेसन से मूली आपके लिए औषधि बन सकती है, लेकिन लापरवाही में यह जहर भी साबित हो सकती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)