Tulsi Ke Fayde In Hindi: यहां जानें तुलसी के पत्ते के क्या फायदे हैं, इसकी तासीर कैसी है और इसे कैसे खाना चाहिए?

Read Time: 3 mins
तुलसी के पत्ते खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है?
Tulsi khane se kya hota hai

Tulsi Ke Fayde In Hindi: तुलसी एक पौधा ही नहीं, बल्कि एक पवित्र और औषधीय जड़ी-बूटी मानी जाती है. बदलते मौसम, गलत खान-पान और स्ट्रेस जैसी दिक्कतों से राहत पाने के लिए तुलसी जैसे प्राकृतिक उपाय हमारी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकते हैं. इसमें मौजूद एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-वायरल और एंटी-ऑक्सीडेंट शरीर को कई तरह की बीमारियों से दूर रख सकते हैं. यहां जानें तुलसी के पत्ते के क्या फायदे हैं, इसकी तासीर कैसी है और इसे कैसे खाना चाहिए?

रोज तुलसी के पत्ते खाने से क्या होता है?

इम्यूनिटी: तुलसी के पत्ते एंटी-ऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है, सर्दियों में इसके पत्ते चबाने से इम्यूनिटी को मजबूत किया जा सकता है. जो लोग बार-बार बीमार पड़ते हैं और इम्यूनिटी को मजबूत बनाना चाहते हैं, उनके लिए तुलसी के पत्ते लाभदायक साबित हो सकते हैं.

पेट: जो लोग पेट की समस्या से परेशान रहते हैं उनके लिए भी तुलसी के पत्ते लाभदायक साबित हो सकते हैं. गैस, अपच या पेट दर्द की समस्या से राहत पाने के लिए तुलसी फायदेमंद है. इसमें मौजूद तत्व पाचन रस को सक्रिय करती है और खाना आसानी से पचाने में सहायक होती है.

स्ट्रेस: आज के समय में तनाव की समस्या आम हो गई है. ऐसे में नियमित रूप से तुलसी के पत्तों का सेवन दिमाग को शांत रखने में मदद कर सकते हैं. जो लोग रोजाना तुलसी के पत्ते चबाते हैं वे मानसिक तनाव से दूर रह सकते हैं और मन को शांत रख सकते हैं.

स्किन: तुलसी के पत्तों में एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं, जो त्वचा के लिए बेहद फायदेमंद हो सकते हैं. मुंहासे, झाइयां, और स्किन इंफेक्शन से परेशान लोगों के लिए तुलसी के पत्ते लाभदायक हो सकते हैं. 

तुलसी की तासीर कैसी होती है?

तुलसी की तासीर गर्म होती है. सर्दियों के मौसम में इसका सेवन शरीर के लिए फायदेमंद माना जा सकता है. सही मात्रा में इसका सेवन कई शरीर को कई बीमारियों से दूर रख सकता है.

तुलसी के पत्ते कैसे खाएं?

  1. आप सुबह खाली पेट तुलसी के पत्ते खा सकते हैं.
  2. आप चाहें, तो इन पत्तों को गुनगुने पानी के साथ भी ले सकते हैं.
  3. आप चाय में भी तुलसी के पत्ते मिला सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

