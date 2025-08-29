विज्ञापन
विशेष लिंक

इन 5 लोगों को भूलकर भी नहीं पीना चाहिए प्रोटीन शेक, फायदा की जगह पहुंच सकता है नुकसान

Protein Shake: शरीर को सेहतमंद रखने के लिए पीते हैं प्रोटीन शेक, तो हो जाएं सावधान क्योंकि जरूरत से ज्यादा इसका सेवन फायदा की जगह पहुंचा सकता है नुकसान.

Read Time: 3 mins
Share
इन 5 लोगों को भूलकर भी नहीं पीना चाहिए प्रोटीन शेक, फायदा की जगह पहुंच सकता है नुकसान
Protein Shake: प्रोटीन शेक पीने के नुकसान.

Side Effects Of Protein Shake: प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी माना जाता है. शरीर की मांसपेशियों के बेहतर विकास और स्वास्थ्य के लिए प्रोटीन (Protein) जरूरी होता है. जब भी प्रोटीन की पूर्ति की बात होती है सबसे पहला ख्याल नॉन-वेज का आता है. क्योंकि चिकन, मीट और एग को प्रोटीन का अच्छा सोर्स माना जाता है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वेजिटेरियन के लिए प्रोटीन के सोर्स नहीं है. आज के समय में लोग प्रोटीन को पूरा करने के लिए कई तरह के सप्लीमेंट और पाउडर लेते हैं. लेकिन प्रोटीन का सेवन सीमित मात्रा में ही सेहत के लिए अच्छा माना जाता है. अगर आप इसका जरूरत से ज्यादा सेवन करते हैं, तो इससे शरीर को फायदा कि जगह नुकसान भी हो सकता है. तो चलिए जानते हैं प्रोटीन शेक का ज्यादा सेवन करने से होने वाले नुकसान.

प्रोटीन शेक पीने के नुकसान- (Protein Shake Pine Ke Nuksan)

1. किडनी-

अधिक प्रोटीन शेक के सेवन से किडनी पर दबाव पड़ सकता है और इससे किडनी से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं.

ये भी पढ़ें- पेट की लटकती चर्बी को करना है कम तो खाली पेट पानी में मिलाकर पी लें ये 2 चीज, पसीने की तरह बह जाएगा फैट 

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: Canva

2. मोटापा-

अधिक कैलोरी वाले प्रोटीन शेक पीने से वजन बढ़ सकता है, खासकर अगर आप अपनी डाइट और व्यायाम की दिनचर्या पर ध्यान नहीं देते हैं. इसलिए आप जो प्रोटीन शेक ले रहे हैं उसके फैट और कैलोरी पर भी ध्यान दें.

3. पाचन-

कुछ लोगों को प्रोटीन शेक पीने से पाचन समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि गैस, ब्लोटिंग, और दस्त. अगर आपको इसे पीने के बाद कुछ ऐसी समस्याएं हो रही हैं तो इससे दूर बना के रखें.

4. स्किन-

प्रोटीन से हॉर्मोन के उत्पादन को बढ़ाया जाता है. स्किन को हेल्दी रखने के लिए सीमित मात्रा में प्रोटीन शेक का सेवन करें. अधिक मात्रा में प्रोटीन शेक पीने से त्वचा संबंधी समस्या हो सकती हैं.

5. लो ब्लड प्रेशर-

अगर आप लो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो कोशिश करें कि प्रोटीन शेक का ज्यादा सेवन न करें. क्योंकि इसका ज्यादा सेवन ब्लड प्रेशर को कम कर सकता है.  

इनहेलेंट ड्रग्स के प्रकार क्या-क्या होते हैं? डॉक्टर से जानें क्यों हैं ये खतरनाक

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Protein Shake, Protein Shake Recipes, Protein Shake Side Effects, Protein Shake Benefits, Protein Shakes For Quick Weight Loss, Protein Shakes To Gain Weight Female, Protein Shake For Breakfast, Protein Shake Disadvantages, Protein Shake Peene Nuksan
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com