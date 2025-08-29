इन 5 लोगों को भूलकर भी नहीं पीना चाहिए प्रोटीन शेक, फायदा की जगह पहुंच सकता है नुकसान

Side Effects Of Protein Shake: प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी माना जाता है. शरीर की मांसपेशियों के बेहतर विकास और स्वास्थ्य के लिए प्रोटीन (Protein) जरूरी होता है. जब भी प्रोटीन की पूर्ति की बात होती है सबसे पहला ख्याल नॉन-वेज का आता है. क्योंकि चिकन, मीट और एग को प्रोटीन का अच्छा सोर्स माना जाता है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वेजिटेरियन के लिए प्रोटीन के सोर्स नहीं है. आज के समय में लोग प्रोटीन को पूरा करने के लिए कई तरह के सप्लीमेंट और पाउडर लेते हैं. लेकिन प्रोटीन का सेवन सीमित मात्रा में ही सेहत के लिए अच्छा माना जाता है. अगर आप इसका जरूरत से ज्यादा सेवन करते हैं, तो इससे शरीर को फायदा कि जगह नुकसान भी हो सकता है. तो चलिए जानते हैं प्रोटीन शेक का ज्यादा सेवन करने से होने वाले नुकसान.

प्रोटीन शेक पीने के नुकसान- (Protein Shake Pine Ke Nuksan)

1. किडनी-

अधिक प्रोटीन शेक के सेवन से किडनी पर दबाव पड़ सकता है और इससे किडनी से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं.

2. मोटापा-

अधिक कैलोरी वाले प्रोटीन शेक पीने से वजन बढ़ सकता है, खासकर अगर आप अपनी डाइट और व्यायाम की दिनचर्या पर ध्यान नहीं देते हैं. इसलिए आप जो प्रोटीन शेक ले रहे हैं उसके फैट और कैलोरी पर भी ध्यान दें.

3. पाचन-

कुछ लोगों को प्रोटीन शेक पीने से पाचन समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि गैस, ब्लोटिंग, और दस्त. अगर आपको इसे पीने के बाद कुछ ऐसी समस्याएं हो रही हैं तो इससे दूर बना के रखें.

4. स्किन-

प्रोटीन से हॉर्मोन के उत्पादन को बढ़ाया जाता है. स्किन को हेल्दी रखने के लिए सीमित मात्रा में प्रोटीन शेक का सेवन करें. अधिक मात्रा में प्रोटीन शेक पीने से त्वचा संबंधी समस्या हो सकती हैं.

5. लो ब्लड प्रेशर-

अगर आप लो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो कोशिश करें कि प्रोटीन शेक का ज्यादा सेवन न करें. क्योंकि इसका ज्यादा सेवन ब्लड प्रेशर को कम कर सकता है.

