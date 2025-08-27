पेट की लटकती चर्बी को करना है कम तो खाली पेट पानी में मिलाकर पी लें ये 2 चीज, पसीने की तरह बह जाएगा फैट

विज्ञापन
Jaggery And Lemon Water: मोटापा आज के समय की एक बड़ी समस्या में से एक है. अगर आप भी वजन को कम करना चाहते हैं, गुनगुने पानी में मिलाकर पी लें ये 2 चीजें.

Jaggery And Lemon Water: वजन कम करने के लिए क्या करें.

Jaggery And Lemon Water For Weight Loss: मोटापा आज के समय की एक बड़ी समस्या में से एक है. हममें से ज्यादातर लोग वजन कम करने के लिए डेली व्यायाम, कैलोरी कंट्रोल से लेकर डाइटिंग तक, ये सभी चीजें शुरू कर देते हैं. लेकिन उसके बाद भी वजन नहीं कम होता है. अगर आप भी हेल्दी तरीके से वजन को कम करना चाहते हैं, तो गुनगुने पानी में नींबू और गुड़ मिलाकर पी सकते हैं. गुड़ और नींबू दोनों को ही सेहत के लिए गुणकारी माना जाता है.  तो चलिए जानते हैं कैसे करें इस ड्रिंक का सेवन और क्या हैं इसके फायदे.

गुड़ और नींबू पानी कैसे बनाएंः (Here Is How To Make Jaggery And Lemon Water)

गुड़ नींबू वाला पानी बनाने के लिए सबसे पहले गुड़ का एक छोटा टुकड़ा लें और उसे उबाल लें. एक बार हो जाने के बाद, पानी को छान लें और इसे सामान्य तापमान तक ठंडा होने दें. अब पानी में आधा नींबू का रस डालकर मिलाएं. इस ड्रिंक को आप रोज सुबह खाली पेट पी सकते हैं.

Photo Credit: Pexels

गुड़ नींबू वाला पानी पीने के फायदे- (Jaggery And Lemon Water Health Benefits)

नींबू विटामिन सी का एक जाना माना सोर्स है, यह तत्व हाइड्रेशन, त्वचा की गुणवत्ता, पाचन में सुधार, स्ट्रोक के खतरे को कम करने, हार्ट हेल्थ में सुधार करने में मदद कर सकता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह वजन घटाने और कंट्रोल करने में सहायता करता है. जबकि गुड़, के कई फायदे हैं. गुड़ पाचन में सुधार, शरीर को शुद्ध करने, इम्यूनिटी में सुधार और वजन घटाने में भी मदद कर सकता है. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

