सुबह खाली पेट फल खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं? स्टडी ने खोला ऐसा राज, जानकर चौंक जाएंगे आप भी

Khali Pet Phal Khane Ke Nuksan: खाली पेट फल या फल का जूस लेना हर किसी के लिए फायदेमंद नहीं. बल्कि खासकर कुछ लोगों के लिए यह पेट, पाचन और स्वस्थ्य के लिए उल्टा असर कर सकता है. आइए जानते हैं कैसे.

Right Time To Eat Fruit: फल खाने का सबसे सही समय क्या है.

Eating Fruit on Empty Stomach Side Effects: फल जैसे सेब, संतरा, आम, अंगूर आदि हम सबको सेहतमंद रखने वाले जाने जाते हैं. विटामिन, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स देने वाले ये फल हमें ताकत, पाचन, इम्यूनिटी बढ़ाने और दिनभर एनर्जी देने में मदद करते हैं. लेकिन, क्या आपने यह कभी सोचा है कि फल खाने का सही वक्त भी बहुत मायने रखता है? कुछ हालिया रिसर्च और विशेषज्ञों की राय में सुबह बिल्कुल खाली पेट फल या फल का जूस लेना हर किसी के लिए फायदेमंद नहीं. बल्कि खासकर कुछ लोगों के लिए यह पेट, पाचन और स्वस्थ्य के लिए उल्टा असर कर सकता है.

ऐसा क्या कहती है रिसर्च?

एक अध्ययन (इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के मरीज़ों में फ्रुक्टोज मैलएब्जॉर्प्शन और फ्रुक्टन मैलएब्जॉर्प्शन जुड़े हुए हैं, 2024) में पाया गया कि जिन लोगों को Irritable Bowel Syndrome (IBS) या पेट-आंत की पाचन समस्याएं होती हैं, उनमें फल/शुगर वाली चीजों के बाद फ्रुक्टोज ठीक से पच नहीं पाता यानी उसका एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं होता.

जब फ्रुक्टोज पच नहीं पाता, तो वह छोटी आंत (small intestine) से सीधे बड़ी आंत (colon) तक पहुंचता है, जहां ये फर्मेंट होकर गैस, ब्लोटिंग, पेट फूलना, पेट दर्द, दस्त-कब्ज़ जैसी तकलीफें दे सकता है.

रिसर्च में यह भी देखा गया है कि बहुत ज्यादा फ्रुक्टोज (फल, जूस या शुगर वाले फूड्स) लेने पर गट माइक्रोबायोटा (intestinal bacteria) यानी पेट के अच्छे बैक्टीरिया प्रभावित हो सकते हैं. इससे पाचन तंत्र कमजोर हो सकता है और वजन, सूजन (inflammation), मेटाबॉलिक समस्या आदि का खतरा बढ़ सकता है.

इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपकी पेट-तंत्र (digestion system) संवेदनशील है, या आप पहले से IBS/गैस-एसिडिटी जैसी परेशानी महसूस करते हों तब फल या फ्रूट जूस को खाली पेट लेना आपके लिए सुरक्षित नहीं हो सकता.

क्या कहती है नई स्टडी?

रिसर्च के मुताबिक, खाली पेट फ्रूट शुगर (Fructose) तेजी से रक्त में घुल जाती है.

  • इंसुलिन अचानक बढ़ जाता है.
  • पेट की अम्लता (Acidity) बढ़ती है.
  • Gut Flora असंतुलित हो जाता है.

यानी सुबह उठते ही फल खाना आपके डाइजेशन सिस्टम पर प्रहार करता है, न कि उसे मजबूत बनाता है.

कौन से फल खाली पेट बिल्कुल न खाएं | Which fruits should not be eaten on an empty stomach?

इन फलों में फ्रक्टोज और साइट्रिक तत्व ज्यादा होते हैं:

  • संतरा
  • अनार
  • अंगूर
  • आम
  • केला
  • सेब

इन्हें खाली पेट खाने से पेट फूलना, एसिडिटी और कब्ज जैसी दिक्कतें बढ़ती हैं.

खाली पेट फल/जूस लेने से हो सकती हैं ये दिक्कतें:

  • पेट फूलना, गैस, ब्लोटिंग या पेट दर्द
  • एसिडिटी या हार्टबर्न (खट्टे फल, रस वाले फल, जूस आदि से)   
  • जल्दी से ब्लड-शुगर (Blood-sugar) में उछाल, जो डायबिटीक या शुगर-सेंसिटिव लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है.
  • अगर फ्रुक्टोज ठीक से पचे नहीं, तो दस्त या कब्ज जैसा अस्थिर पाचन में बदलाव.

कौन से लोग या किन हालात में सावधानी जरूरी?

  • अगर आपकी पाचन तंत्र पहले से सेंसिटिव है या कभी-कभी गैस, ब्लोटिंग, कब्ज, एसिडिटी जैसी दिक्कत होती है तो खाली पेट फल/जूस से बचना बेहतर है.
  • खट्टे फल (जिनमें साइट्रिक एसिड ज़्यादा होता है, जैसे संतरा, नींबू, अंगूर) खास कर ख्याल रखें, क्योंकि इनमें एसिडिटी बढ़ाने की संभावना होती है.

फल खाने का सही समय क्या है? | What is the Right Time to Eat Fruits? 

कई न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स का कहना है कि फल या जूस भोजन के बाद या नाश्ते/दोपहर के बीच (snack time) ऐसे समय खाएं, जब पेट बिल्कुल खाली न हो. इससे फ्रुक्टोज धीरे पचेगा, पाचन सामान्य रहेगा और गैस-एसिडिटी जैसी समस्याओं की संभावना कम होगी.

फल अपनी पौष्टिकता के कारण हर रोज खाने योग्य हैं, लेकिन फल या जूस का खाली पेट लेना हर किसी के लिए सही नहीं हो सकता. अगर आपकी पाचन तंत्र मजबूत है और हार्ट, शुगर आदि की परेशानी नहीं है, तब संतुलित मात्रा में फल लेना ठीक है.

लेकिन अगर पहले पाचन-संबंधी दिक्कत रही हो जैसे गैस, ब्लोटिंग, कब्ज, IBS आदि तो खाली पेट फल/जूस लेने से बचना ही बेहतर है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

