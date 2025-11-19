Dry Fruits Ke Nuksan: शौक-शौक में खा जाते हैं ड्राई फ्रूट्स, जानें ज्यादा खाने से क्या होता है?

Are There Any Side Effects Of Dry Fruits: सर्दियों के मौसम में ड्राई फ्रूट खाना शरीर के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. बादाम, काजू, अखरोट, पिस्ता, किशमिश और छुहारा इन सभी के कई फायदे हैं ये सभी शरीर को गर्माहट, ऊर्जा और पोषण देने में मददगार हैं, यही कारण लोग ठंड के मौसम में इनका सेवन करना पसंद करते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि लोग इनके फायदे देखकर जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं और यहीं से समस्या शुरू होती है. जरूरत से ज्यादा ड्राई फ्रूट का सेवन शरीर को कई तरह के नुकसान भी पहुंचा सकते हैं. यहां जानें सर्दियों में ड्राई फ्रूट क्यों सीमित मात्रा में खाने चाहिए और जरूरत से ज्यादा ड्राई फ्रूट खाने से क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं.

ड्राई फ्रूट्स खाने के क्या नुकसान हैं?

पेट: जरूरत से ज्यादा ड्राई फ्रूट खाने से पाचन पर दबाव पड़ सकता है. ज्यादा बादाम या काजू खाने से पेट में भारीपन, कब्ज, गैस और पेट दर्द जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. अगर आप इन्हें खासकर खाली पेट खाते तो पाचन पाचन बिगड़ सकता है.

इसे भी पढ़ें: बार-बार ब्लोटिंग होती है? खाना शुरू कर दें ये चीजें, मिनटों में दूर होगी ब्लोटिंग और गैस

वजन: ड्राई फ्रूट में कैलोरी और हेल्दी फैट दोनों ही ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं. जब आप इन्हें बार-बार या मुट्ठी भर खाते हैं, तो वजन तेजी से बढ़ सकता है. अगर आप वजन को कंट्रोल में रखना चाहते हैं, तो ड्राई फ्रूट की मात्रा पर खास ध्यान देना बेहद जरूरी हो जाता है.

एलर्जी: कुछ लोगों की बॉडी गर्म तासीर वाले ड्राई फ्रूट सहन नहीं कर पाती, जिसके कारण त्वचा पर छोटे-छोटे दाने, लाल चकत्ते या खुजली हो सकते हैं. ज्यादा ड्राई फ्रूट खाने से मुंह में छाले पड़ना भी आम समस्या है. किशमिश, काजू और अंजीर ज्यादा खाने पर यह समस्या ज्यादा देखने को मिल सकती है.

Watch Video: धूम्रपान करने वालों को खांसी की दिक्कत क्यों होती है?

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)