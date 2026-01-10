Delhi News: पति को इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट में जंग लड़ रहीं रचना यादव को दरिंदों ने मार डाला

दिल्ली में दिनदहाड़े सनसनीखेज मर्डर की घटना सामने आई है.थाना शालीमार बाग इलाके में युवती की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया है. मृतक की पहचान रचना यादव के रूप में हुई है. जिनके पति की भी कुछ साल पहले बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. रचना यादव अपने पति के केस को मजबूती से लड़ते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची थीं. कुछ बदमाश अब तक पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहे थे, जिन पर हत्‍या का शक जताया जा रहा है.

'मेरी मम्मी केस में गवाह थीं'

मृतक महिला की बेटी ने कहा, 'मेरे पापा का केस गवाही पर आ गया था. मेरी मम्मी केस में गवाह थीं. मेरे पापा के केस में 6 कातिल थे, उनमें से एक सरगना भलस्वा का अभी भी गिरफ्तार नहीं हुआ था, वह फरार है. उन्होंने मुखबारी करके मेरी मम्‍मी को मार दिया है. मेरे पापा और मेरी मम्मी के कातिलों को सख्‍त से सख्‍त सजा दी जाए.

रचना यादव की बेटी रोते-बिलखते हुए कहा, 'मैं कोर्ट से अपील करती हूं कि मेरे मां और पापा को इंसाफ दिलाएं. कातिलों को फांसी की सजा दे.'

मां की हत्‍या के बाद दहशत में नाबालिग बेटी

देश की राजधानी दिल्‍ली में दिनदहाड़े हुई इस हत्‍या से इलाके दहशत फैल गई है. शालीमार बाग थाना पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. इलाके के सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है, ताकि हत्‍यारों तक पहुंचा जा सके. बताया जा रहा है कि मृतका रचना यादव की दो बेटियां हैं. एक बेटी की शादी हो चुकी है और दूसरी बेटी स्कूल में पढ़ाई करती है. अब नाबालिग बेटी भी दशहत में है, क्‍योंकि उसके माता-पिता के हत्‍यारे अब भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं.

'गोली सिर में मारी गई, लगता है पुरानी रंजिश...'

DCP नॉर्थ वेस्ट दिल्ली भीष्म सिंह ने बताया, 'आज 11 बजे पीसीआर पर कॉल आई थी कि एक महिला की गोली मारकर हत्‍या कर दी गई है. महिला पड़ोस से लौट रही थी. इस दौरान किसी ने महिला के सिर में गोली मारी, जिससे उसकी मौत हो गई. इस केस का बैकग्राउंड भलस्वा गांव से जुड़ा है. रचना यादव के पति की गोली मारकर हत्या हुई थी. हम इस केस की जांच कर रहे हैं. ये पुरानी रंजिश का मामला हो सकता है.