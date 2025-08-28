विज्ञापन
विशेष लिंक

सुबह खाली पेट कॉफी में मिलाकर पी लें ये देसी चीज, फिर जो होगा उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते आप

Coffee Ghee Benefits: कॉफी एक ऐसा ड्रिंक है जिसका सेवन हर कोई करना पसंद करता है. अगर आप कॉफी में घी मिलाकर पीते हैं, तो शरीर को कई लाभ मिल सकते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
सुबह खाली पेट कॉफी में मिलाकर पी लें ये देसी चीज, फिर जो होगा उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते आप
Coffee Ghee Benefits: कॉफी में घी मिलाकर पीने के फायदे.

Coffee Ghee Benefits In Hindi: सुबह की शुरूआत हममें से ज्यादातर लोग एक कप गर्म कॉफी या चाय के साथ करना पसंद करते हैं. क्योंकि इन ड्रिंक्स के बिना दिन की शुरूआत करना मुश्किल सा लगता है. यहां तक कि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वो अगर सुबह के समय चाय या कॉफी न पीएं तो उन्हे आलस आता है. अगर आप भी सुबह खाली पेट कॉफी पीना पसंद करते हैं, तो इसमें घी मिलाकर पीएं. जी हां आपने बिल्कुल सही सुना. घी को पोषण का खजाना कहा जाता है. अगर आप इसका सेवन काली पेट करते हैं, तो शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मदद मिल सकती है. तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं किन लोगों को करना चाहिए इसका सेवन.

कॉफी में घी मिलाकर पीने के फायदे- (Coffee Mein Ghee Milakar Pine Ke Fayde)

1. पाचन तंत्र- 

घी में मौजूद फैटी एसिड पाचन तंत्र को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं और पेट की समस्याओं को कम कर सकते हैं. अगर आप पाचन की समस्या से परेशान हैं तो सुबह खाली पेट कॉफी में घी मिलाकर पी सकते हैं.

ये भी पढ़ें- पेट की चर्बी को ही नहीं शरीर के फैट को भी बहा देंगे ये 4 हेल्दी ड्रिंक्स, बस इस समय करें सेवन 

Latest and Breaking News on NDTV

2. एनर्जी-

जिन लोगों को कमजोरी महसूस होती है शरीर में एनर्जी लो रहती है उनके लिए कॉफी में घी मिलाकर पीना फायदेमंद साबित हो सकता है. क्योंकि ये दोनों चीजें एनर्जी से भरपूर हैं. 

3. मोटापा- 

घी में मौजूद फैटी एसिड वजन को कम करने मदद कर सकते हैं और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं. वजन को कम करने के लिए आप सुबह खाली पेट कॉफी में घी मिलाकर पी सकते हैं.

4. स्किन- 

घी में मौजूद विटामिन और मिनरल्स त्वचा और बालों को स्वस्थ बनाने में मदद कर सकते हैं. स्किन को हेल्दी रखने के लिए कॉफी में घी मिलाकर पी सकते हैं.

5. इम्यूनिटी-

घी और कॉफी दोनों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं. मजबूत इम्यूनिटी शरीर को कई तरह के संक्रमण से बचाने में मददगार है.

इनहेलेंट ड्रग्स के प्रकार क्या-क्या होते हैं? डॉक्टर से जानें क्यों हैं ये खतरनाक

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Coffee Ghee Benefits, Ghee Coffee Benefits In Hindi, Mix Ghee With Coffee And Drink In The Morning, Khali Pet Coffee Mein Ghee Milakar Pine Ke Fayde, Coffee Benefits Hindi
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com