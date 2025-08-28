पेट की चर्बी को ही नहीं शरीर के फैट को भी बहा देंगे ये 4 हेल्दी ड्रिंक्स, बस इस समय करें सेवन

Weight Loss Drinks In Hindi: मोटापा आज के समय की एक बड़ी समस्या में से एक है. बढ़ा हुआ वजन न सिर्फ हमारी सुंदरता (Beauty) को कम करने का काम करता है. बल्कि ये कई बीमारियों की वजह भी बनता है. दरअसल इसकी एक वजह हमारी गलत लाइफस्टाइल और खान-पान है. पेट की चर्बी (Belly Fat) और बढ़े हुए वजन को कम करने के लिए हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज, और समय की जरूरत होती है. वजन को घटाने के लिए आपको अपनी कैलोरी पर ध्यान देने की जरूरत है. क्योंकि ज्यादा कैलोरी का सेवन वजन को बढ़ा सकता है. तो चलिए जानते हैं वजन को तेजी से घटाने के लिए किन ड्रिंक्स का करें सेवन.

वजन को कम करने के लिए ड्रिंक्स- (Vajan Ghatane Ke Liye Drinks)

1. आंवला ड्रिंक-

आंवला का जूस मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में मदद करता है साथ ही फैट को तेजी से बर्न करने में भी कारगर है. अगर आप अपने वजन को तेजी से कम करना चाहते हैं, तो सुबह खाली पेट एक गिलास गुनगुने पानी में 2 चम्मच आंवला जूस मिलाकर पी सकते हैं.

ये भी पढ़ें- बासी मुंह चबाकर खा लें ये नीम के पत्ते, इन 4 समस्याओं के लिए काल है इनका सेवन

2. चुकंदर ड्रिंक-

चुकंदर को फाइबर का अच्छा सोर्स माना जाता है. चुकंदर में कई अन्य पौष्टिक तत्व भी मौजूद हैं, जो मोटापे की समस्या से आपको निजात दिलाने में मदद कर सकते हैं. खाली पेट इस जूस का सेवन कर वजन को तेजी से घटा सकते हैं.

3. लेमन ड्रिंक्स-

नींबू विटामिन सी का अच्छा सोर्स है. अगर आप अपने बढ़े हुए वजन को कम करना चाहते हैं, तो सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में नींबू को मिलाकर पी सकते हैं.

4. मेथी ड्रिंक-

अगर आप वजन को कम करना चाहते हैं, तो सुबह खाली पेट मेथी वाले पानी का सेवन कर सकते हैं. इस पानी को बनाने के लिए 1-2 चम्मच मेथी के दानों को रात भर एक गिलास पानी में भिगो दें. सुबह खाली पेट इस पानी का सेवन कर लें. इससे मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा मिलता है और भूख को कंट्रोल कर सकते हैं.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar on NDTV: Stress, Anxiety, से लेकर Relationship, Spirituality तक हर बात



(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)