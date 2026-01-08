विज्ञापन
क्या घी कॉफी वजन घटाने, पाचन और फोकस के लिए फायदेमंद है?

Coffee Me Ghee Dalne Ke Fayde: आइए बिना देरी किए जानते हैं कॉफी में घी डालकर खाने से क्या फायदे हो सकते हैं और किन लोगों को जरूर करना चाहिए इसका सेवन?

Read Time: 3 mins
Can I take ghee coffee on an empty stomach?

Coffee Me Ghee Dalne Ke Fayde: दूध वाली कॉफी या ब्लैक कॉफी में सभी ने पी होगी, लेकिन क्या कभी अपने घी वाली कॉफी पी है? जी हां, बिल्कुल सही आपने. घी वाली कॉफी को "बुलेटप्रूफ कॉफी" के नाम से भी जाना जाता है. सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन अगर इसका सेवन नियमित रूप से करते हैं, तो इसमें मौजूद तत्व शरीर को अनेक लाभ पहुंचा सकते हैं. आइए बिना देरी किए जानते हैं कॉफी में घी डालकर खाने से क्या फायदे हो सकते हैं और किन लोगों को जरूर करना चाहिए इसका सेवन?

क्या कॉफी में घी डालना अच्छा है?

एनर्जी: घी में पाए जाने वाले हेल्दी फैट्स शरीर में धीरे-धीरे पचते हैं. ऐसे में जब आप इसे कॉफी में मिलाकर पीते हैं, तो शरीर को लंबे समय तक एनर्जेटिक रख सकते हैं. नियमित रूप से इसका सेवन करने से थकान कम महसूस हो सकती है.

फोकस: कॉफी में घी मिलाकर पीने से दिमाग बेहतर तरीके से काम कर सकता है, फोकस बढ़ सकता और सोचने समझने की समझता बढ़ सकती है. पढ़ाई करने वालों के साथ ही साथ ऑफिस में काम करने वालों के लिए भी इस कॉफी को अपने रूटीन में शामिल करना फायदेमंद माना जा सकता है.

पेट: जिन लोगों को पेट से जुड़ी दिक्कतें रहती हैं जैसे गैस, अपच और कब्ज उनके लिए भी कॉफी में घी डालकर पीना फायदेमंद माना जा सकता है. ये ड्रिंक पेट से जुड़ी समस्याओं से छुटकारा दिलाने में बेहद मददगार साबित हो सकती है और पाचन को बेहतर बनाए रख सकती है.

वजन: कॉफी में घी डालना वजन कम करने वाले लोगों के लिए उपयोगी हो सकता है क्योंकि, यह फैट का एक अच्छा सोर्स है. इसलिए इसका सीमित मात्रा में भी सेवन करना चाहिए वरना इससे वजन भी बढ़ सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

