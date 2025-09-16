कॉफी में घी डालकर पीने से क्या होता है? वजह जान आप भी आज से ही लगेंगे पीने

Coffee With Ghee Benefits In Hindi: सुबह के समय में हममें से ज्यादातर लोग चाय और कॉफी का सेवन करना पसंद करते हैं. अगर आप भी कॉफी पीने के शौकीन हैं तो इसमें घी (Ghee Benefits) डालकर पीना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. जी हां आपने बिल्कुल सही सुना. कॉफी में घी डालकर पीने से शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मदद मिल सकती है. क्योंकि इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, मिलीग्राम, पोटैशियम और जिंक जैसे तमाम गुण पाए जाते हैं. वहीं घी की बात करें तो इसमें विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के होते हैं, इतना ही नहीं ओमेगा-3 फैटी एसिड, ओलिक एसिड, और ब्यूटिरिक एसिड भी होता है.

कॉफी में घी डालकर पीने के फायदे- (Coffee Mein Ghee Dalkar Pine Ke Fayde)

1. एनर्जी-

अगर आप शरीर में एनर्जी की कमी महसूस करते हैं, तो सुबह कॉफी में एक चम्मच घी डालकर पी सकते हैं. घी में मौजूद गुण एनर्जी को बढ़ाने में मददगार है.

ये भी पढ़ें- औषधीय गुणों की खान है भगवान गणेश को चढ़ाई जाने वाली ये साधारण सी घास, इन लोगों को जरूर करना चाहिए इसका सेवन

2. पाचन-

घी पाचन में मदद कर सकता है और आंत के स्वास्थ्य को बेहतर बना सकता है. अगर आप पाचन संबंधी समस्या से बचना चाहते हैं तो कॉफी में घी मिलाकर पी सकते हैं.

3. मोटापा-

कॉफी में घी डालना केटोजेनिक डाइट फॉलो करने वालों के लिए उपयोगी हो सकता है क्योंकि, यह फैट का एक अच्छा सोर्स है. इसलिए इसका सीमित मात्रा में भी सेवन करना चाहिए वरना इससे वजन भी बढ़ सकता है

4. मेमोरी-

ऐसा माना जाता है कि कॉफी और घी का साथ में सेवन मेमोरी को बढ़ाने का काम कर सकता है. इसमें मौजूद गुण तनाव को कम करने में भी मददगार है.

अस्थमा पूरी तरह क्यों ठीक नहीं हो सकता? डॉक्टर ने क्या कहा जानिए

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)