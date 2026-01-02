विज्ञापन
कॉफी में मिलाकर पी लें ये देसी चीज, फिर जो होगा आप सोच भी नहीं सकते हैं

Ghee Wali Coffee: घी वाली कॉफी शरीर को अंदर से गर्म रखती है. सर्दियों के मौसम में इस कॉफी को पीने से शरीर को कई लाभ मिल सकते हैं.

Ghee Mix Coffee: घी वाली कॉफी पीने के फायदे.

Ghee Wali Coffee Ke Fayde: सर्दियों में लोग आमतौर पर कॉफी या चाय से दिन की शुरुआत करते हैं. लेकिन अगर इस आदत में एक छोटी सी चीज को जोड़ लिया जाए, तो यह सेहत के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है. ये छोटी सी चीज है एक चम्मच घी. अगर कॉफी में एक चम्मच घी मिलाकर पिया जाए, तो पूरा दिन एनर्जी से भरा रहेगा.  

घी वाली कॉफी शरीर को अंदर से गर्म रखती है, त्वचा को नमी और चमक देती है, पाचन को बेहतर बनाती है और वजन घटाने में भी मदद करती है. विज्ञान के अनुसार, घी में मौजूद गुड फैट्स और विटामिन शरीर के मेटाबॉलिज्म और इम्युनिटी सिस्टम को मजबूत करने में मदद कर सकते हैं.

घी वाली कॉफी पीने के फायदे- (Coffee Mein Ghee Milakar Pine Ke Fayde)

1. वजन घटाने-

कॉफी में मौजूद कैफीन मेटाबॉलिज्म को तेज करता है, जो भोजन को जल्दी पचाने में मदद करता है. जब इस कॉफी में घी का गुड फैट जुड़ता है, तो शरीर लंबे समय तक ऊर्जा के लिए इसे इस्तेमाल करता है. इससे भूख कम लगती है और आप ओवरईटिंग से बचते हैं. इसके चलते, पेट की जिद्दी चर्बी धीरे-धीरे कम होने लगती है.

2. स्किन-

घी वाली कॉफी त्वचा पर नेचुरल ग्लो लाती है. सर्दियों की ठंडी और शुष्क हवा त्वचा की नमी छीन लेती है, जिससे चेहरे पर रूखापन और ड्राईनेस बढ़ जाती है. घी में मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड और विटामिन ए त्वचा को अंदर से हाइड्रेट रखते हैं. रोजाना सुबह कॉफी में घी मिलाकर पीने से त्वचा अंदर से मॉइस्चराइज रहती है और आपको एक प्राकृतिक चमक मिलती है. यह खासकर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिनकी त्वचा सर्दियों में बहुत जल्दी रूखी हो जाती है.

3. थकान-

देसी घी की तासीर गर्म होती है. जब इसे ब्लैक कॉफी के साथ मिलाया जाता है, तो यह शरीर के तापमान को संतुलित रखने में मदद करता है. कड़ाके की ठंड में यह आपको बार-बार बीमार पड़ने से बचाता है और ठंड से होने वाली थकान को कम करता है. वैज्ञानिक रूप से, घी शरीर के अंदरूनी तापमान को बनाए रखने में मदद करता है, जिससे ऊर्जा स्तर स्थिर रहता है.

4. पाचन-

घी वाली कॉफी पाचन को सुधारने में मददगार है. आमतौर पर कॉफी पीने से कुछ लोगों को पेट में जलन या एसिडिटी हो सकती है. घी इसमें प्राकृतिक रूप से एक 'लुब्रिकेंट' का काम करता है, जो भोजन को आसानी से पचाने में मदद करता है. इसके नियमित सेवन से कब्ज की समस्या भी दूर होती है और आंतों की कार्यप्रणाली बेहतर होती है. पाचन बेहतर होने से शरीर के अन्य अंगों पर भी सकारात्मक असर पड़ता है.

नोटः हालांकि, इसका सेवन करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

