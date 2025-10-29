विज्ञापन
रोजाना मेथी का पानी पीने से क्या होता है? मेथी का पानी कब पीना चाहिए, जानिए क्या कहता है आयुर्वेद और विज्ञान

Methi Water Benefits: किचन में मौजूद मेथी एक ऐसा मसाला है जिसे कई तरह की डिशेज में स्वाद और सुगंध को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं मेथी का पानी पीने से क्या होता है. अगर नहीं तो चलिए जानते हैं.

Methi Water Benefits: मेथी का पानी पीने से क्या होता है.

Methi Water: आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथों में मेथी को अमृत तुल्य औषधि बताया गया है. इसके छोटे-छोटे बीजों में सेहत को बदल देने वाली ताकत छिपी होती है. आयुर्वेद कहता है कि मेथी त्रिदोषनाशक यानी वात, पित्त और कफ, तीनों दोषों को संतुलित करने वाली जड़ी-बूटी है.  वहीं, आधुनिक विज्ञान भी इसे सुपरफूड की श्रेणी में रखता है, क्योंकि इसमें फाइबर, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन बी6, और एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं. वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि मेथी के बीजों में मौजूद सैपोनिन और फेनोलिक कंपाउंड शरीर के अंदर सूजन को कम करने, ब्लड शुगर को नियंत्रित करने और मेटाबॉलिज्म को सुधारने में मदद कर सकते हैं.

कैसे बनाएं मेथी का पानी- How To Make Methi Water:

मेथी का पानी बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक गिलास साफ पानी लेना है फिर इसमें 2 टी स्पून मेथी के दाने डालना है. इन्हें रात भर भिगोकर रख दें. फिर अगल सुबह इस पानी को उबालकर और छानकर पी लें. इसे आप बिना उबाले भी पी सकते हैं. 

मेथी का पानी पीने के फायदे- (Methi Ke Pani Pine Ke Fayde)

जब हम रातभर मेथी के दानों को पानी में भिगो देते हैं, तो उनके सारे पोषक तत्व पानी में घुल जाते हैं. सुबह खाली पेट यह पानी पीने से यह शरीर में आसानी से अवशोषित हो जाता है. यही कारण है कि आयुर्वेद में बासी मुंह मेथी जल पीने की सलाह दी गई है. यह साधारण-सा घरेलू नुस्खा शरीर की कई बड़ी परेशानियों को जड़ से दूर करने की क्षमता रखता है. सबसे पहले यह पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है. यह पेट में जमी गैस, एसिडिटी या कब्ज जैसी दिक्कतों को दूर कर आंतों को साफ करता है. जब पाचन अच्छा होता है, तो शरीर को ऊर्जा भी ज्यादा मिलती है और चेहरे पर एक अलग ही निखार आता है.

विज्ञान भी यह मानता है कि मेथी में घुलनशील फाइबर होता है जो भोजन के पाचन को धीमा कर ब्लड शुगर को स्थिर रखता है. यही गुण डायबिटीज के मरीजों के लिए फायदेमंद है.

1. वजन घटाने-

वहीं वजन घटाने की चाह रखने वालों के लिए भी मेथी का पानी एक आसान उपाय है. यह मेटाबॉलिज्म को तेज करता है और लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस करवाता है. इससे अनचाही भूख कम लगती है और शरीर की अतिरिक्त चर्बी धीरे-धीरे घटने लगती है. कई अध्ययनों में यह बात सामने आई है कि मेथी में मौजूद फाइबर फैट ब्रेकडाउन में मदद करता है और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी संतुलित रख सकता है.

2. दिल-

दिल की सेहत के लिए भी यह बेहद उपयोगी माना जाता है. मेथी का पानी शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल को घटाता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल यानी एचडीएल को बढ़ाता है. इससे दिल की धमनियों में ब्लॉकेज की संभावना कम होती है और हृदय स्वस्थ रहता है. आयुर्वेद के अनुसार, यह हृदय को पोषण देने वाली औषधि है जो रक्त संचार को भी दुरुस्त रखती है.

3. पीसीओडी-

महिलाओं के हार्मोनल बैलेंस के लिए भी मेथी का पानी बेहद लाभकारी है. यह पीसीओडी, थायरॉइड और मासिक धर्म की अनियमितता जैसी समस्याओं में राहत देता है. मेथी के तत्व शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन को संतुलित करते हैं, जिससे त्वचा और बालों दोनों की सेहत सुधरती है. मेथी के एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालते हैं, जिससे त्वचा साफ, चमकदार और जवान दिखती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

