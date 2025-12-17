विज्ञापन
कच्चा पालक या पका पालक आयरन की कमी को दूर करने के लिए कौन सा अधिक फायदेमंद?

Raw vs Cooked Spinach: पालक एक हरी पत्तेदार सब्जी है जिसे सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि पालक खाने का सही तरीका क्या है. अगर नहीं तो इस आर्टिकल को जरूर पढ़ें.

Raw vs Cooked Spinach: शरीर को सेहतमंद रखने के लिए पालक कैसे खाना चाहिए.

Raw vs Cooked Spinach: पालक एक हरी पत्तेदार सब्जी है जिसे सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. इसे कई तरह से डाइट में शामिल किया जा सकता है. आयरन के लिए पालक एक अच्छा ऑप्शन है. क्योंकि पालक में आयरन, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट जैसे तमाम गुण पाए जाते हैं.  लेकिन क्या इसे कच्चा या पकाकर खाने से शरीर द्वारा आयरन के अवशोषण पर कोई फर्क पड़ता है? इसका जवाब आपको चौंका सकता है. चाहे आप फ्रेश पालक के सलाद के शौकीन हों या गरमा गरम पालक करी के, हम दोनों के फायदों के बारे में विस्तार से जानेंगे. तो चलिए जानते हैं कच्चा या पका कौन सा पालक खाना ज्यादा फायदेमंद. 

क्या कच्चा पालक खाना सेफ है? (Is It Safe To Eat Raw Spinach)

कच्चा पालक खाना सेफ है क्योंकि इसमें विटामिन सी पाया जाता है जो आयरन के अवशोषण में सहायक होता है. हालांकि, इसमें ऑक्सलेट होते हैं, ऐसे यौगिक जो आयरन और कैल्शियम जैसे खनिजों से बंध जाते हैं. सलाद या स्मूदी में कभी-कभार कच्चा पालक खाना ठीक है, लेकिन इसे आयरन के सोर्स के लिए रोजाना खाना सेफ नहीं. 

Photo Credit: iStock

पका पालक खाने के फायदे- (Benefits Of Cooked Spinach)

1. आयरन के लिए-

पका पालक आयरन का पावरहाउस है, जो हीमोग्लोबिन बढ़ाने और एनर्जी बढ़ाने में मदद कर सकता है. 

2. हड्डियों के लिए-

पके पालक में मौजूद विटामिन के और कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है. जिससे ऑस्टियोपोरोसिस के खतरे को कम कर सकते हैं. 

3. डायबिटीज के लिए-

पका पालक खाने से शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है. डायबिटीज मरीजों के लिए फायदेमंद है इसका सेवन. 

कच्चा पालक खाने के फायदे- (Benefits Of Raw Spinach)

1. आंखों के लिए-

कच्चे पालक में बीटा-कैरोटीन (विटामिन A) भरपूर होता है, जो आंखों की सेहत के लिए अच्छे माने जाते हैं.  

2. इम्यूनिटी के लिए-

विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होने के कारण पालक इम्यूनिटी मजबूत बनाने और शरीर को कई तरह के संक्रमण से बचाने में मददगार है. 

3. वजन घटाने-

पालक में कैलोरी की मात्रा कम होती है, जो वजन को घटाने में मददगार है. अगर आप अपने बढ़े हुए वजन को कम करना चाहते हैं तो पालक को डाइट में शामिल कर सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

