किन लोगों को नहीं पीना चाहिए सुबह गर्म पानी? जानकर हैरान रह जाएंगे आप

Who Should Not Drink Hot Water | Garam Pani Pine Ke Nuksan: सर्दियों में सुबह उठते ही गर्म पानी की चुस्की लेना एक आदत बन जाती है. कई लोग इसे हेल्दी मॉर्निंग रिचुअल मानते हैं और सोचते हैं कि इससे पाचन ठीक रहता है, वजन घटता है और शरीर में जमा टॉक्सिन बाहर निकल जाते हैं. सच भी है गर्म पानी कई तरह से फायदेमंद होता है. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि हर किसी के लिए सुबह गर्म पानी पीना सही नहीं होता? जी हां! कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए सुबह-सुबह गर्म पानी पीने की आदत नुकसान भी पहुंचा सकती है. अगर आप भी रोज सुबह गर्म पानी पीने की आदत रखते हैं, तो यह जान लेना जरूरी है कि किन लोगों को इससे बचना चाहिए.

इन 5 लोगों को गर्म पानी पीने से करना चाहिए परहेज | These 5 People Should Avoid Drinking Hot Water

1. जिन लोगों को एसिडिटी या गैस की समस्या रहती है

अगर आपको अक्सर एसिड रिफ्लक्स, हार्टबर्न या पेट में जलन की शिकायत रहती है, तो बहुत गर्म पानी पीना आपकी परेशानी बढ़ा सकता है. गर्म पानी पेट की म्यूकस लाइनिंग को और पतला कर देता है, जिससे एसिड और तेजी से ऊपर चढ़ सकता है. ऐसे में हल्का गुनगुना पानी भी कभी-कभी ट्रिगर बन सकता है.

2. बहुत कम बीपी वाले लोग

लो ब्लड प्रेशर वाले लोगों में गर्म पानी रक्त वाहिकाओं (Blood Vessels) को और ज्यादा फैलाता है. इससे ब्लड प्रेशर और कम हो सकता है, जिसके कारण चक्कर आना, कमजोरी या सिर भारी महसूस होने जैसी दिक्कतें हो सकती हैं. ऐसे लोग सुबह सामान्य (रूम टेम्परेचर) पानी पीएं.

3. जिन लोगों को यूरिनरी इंफेक्शन या किडनी की समस्या है

बहुत गर्म पानी शरीर के इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को बिगाड़ सकता है. किडनी का काम होता है शरीर में फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करना. अगर आप रोजाना बहुत गर्म पानी पीते हैं, तो किडनी पर एक्स्ट्रा दबाव पड़ सकता है. यूरिन इंफेक्शन वाले लोगों के लिए भी गर्म पानी जलन और असहजता बढ़ा सकता है.

4. गर्भवती महिलाएं

गर्भावस्था में शरीर पहले से ही गर्म रहता है. ऐसे में बहुत गर्म पानी पीने से ओवरहीटिंग का खतरा बढ़ सकता है, जिससे चक्कर, उलझन और डिहाइड्रेशन जैसी समस्याएं हो सकती हैं. डॉक्टर भी गर्भवती महिलाओं को हल्का गुनगुना या सामान्य तापमान वाला पानी पीने की सलाह देते हैं.

5. जिन लोगों का गला या मुंह संवेदनशील हो

कुछ लोगों को सुबह-सुबह तेज गर्म पानी पीने से गले में खराश, जलन या टॉन्सिल की दिक्कत हो सकती है. अगर आपका गला सर्दियों में जल्दी खराब होता है, तो गर्म पानी आपकी स्थिति को बिगाड़ सकता है.

गर्म पानी शरीर के लिए फायदेमंद है, लेकिन हर चीज की तरह इसका सही तापमान और सही व्यक्ति पर ही लाभ मिलता है. अगर आपको ऊपर बताए गए किसी भी तरह की समस्या है, तो सुबह गर्म पानी से परहेज करें और डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही अपना रूटीन तय करें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)