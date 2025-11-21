विज्ञापन
एक चम्मच अदरक और नींबू का रस पीने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? सेवन करने का सही तरीका और समय

Ginger and Lemon Juice Benefits: सर्दियों में अदरक और नींबू के रस का ये कॉम्बिनेशन किसी चमत्कारिक औषधि से कम नहीं है. रोज सुबह इस नुस्खे को आजमाकर आप हजारों फायदे ले सकते हैं. आइए जानते हैं आपको इसका सेवन कैसे और कब करना है.

Ginger and Lemon Juice Benefits: सुबह अदरक और नींबू का रस मिलाकर पीने के फायदे.

Ginger and Lemon for Health: आजकल की तेज रफ्तार जिंदगी में लोग छोटी-छोटी बीमारियों के लिए दवाइयों पर निर्भर होने लगे हैं. लेकिन, हमारी रसोई में ही ऐसे प्राकृतिक नुस्खे मौजूद हैं जो कई परेशानियों को बिना किसी साइड इफेक्ट के दूर कर सकते हैं. इन्हीं में से एक है अदरक और नींबू का कॉम्बिनेशन. यह छोटा-सा मिश्रण शरीर को अंदर से साफ करने, इम्यूनिटी बढ़ाने और पाचन सुधारने में बेहद असरदार है. खास बात यह है कि इसे बनाना भी आसान है और इसके फायदे भी तुरंत महसूस होते हैं.

अदरक जहां अपनी गर्म तासीर और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों के लिए मशहूर है, वहीं नींबू विटामिन-C से भरपूर होता है, जो शरीर की सफाई करता है और इम्यूनिटी बढ़ाता है. अगर रोजाना एक चम्मच अदरक-नींबू का रस सही तरीके से लिया जाए, तो कई बीमारियां बिना दवा के ही काबू में आ सकती हैं.

अदरक और नींबू का रस पीने के फायदे | Benefits of Drinking Ginger and Lemon Juice (Adrak or Nimbu Ka Juice Pine Ke Fayde)

1. पाचन संबंधी बीमारियां

अदरक और नींबू, दोनों ही पाचन तंत्र के लिए अमृत माने जाते हैं. गैस, अपच, भारीपन, मितली और पेट में मरोड़ जैसे लक्षण इस मिश्रण से तेजी से सुधरते हैं. यह पाचन अग्नि को बढ़ाता है और खाना ठीक से पचता है.

2. मोटापा और धीमा मेटाबॉलिज्म

यह कॉम्बिनेशन शरीर की चर्बी को पिघलाने में मदद करता है. अदरक मेटाबॉलिज्म तेज करता है और नींबू शरीर में जमा टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है. नियमित सेवन से वजन कंट्रोल रहता है और पेट की सूजन कम होती है.

3. सर्दी-खांसी और गले की खराश

अदरक में एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं और नींबू इम्यूनिटी बढ़ाता है. गले की आवाज बैठना, खराश, खांसी, कफ और शुरुआती जुकाम में यह मिश्रण तुरंत राहत देता है.

4. शरीर में जमा टॉक्सिन्स की सफाई

यह एक नेचुरल डिटॉक्स ड्रिंक की तरह काम करता है. शरीर में जमा खराब तत्व बाहर निकलते हैं, जिससे त्वचा साफ होती है, फेफड़ों पर बोझ कम होता है और शरीर हल्का महसूस होता है.

5. हाई कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर कंट्रोल

अदरक का रस ब्लड शुगर को बैलेंस रखने में मदद करता है, वहीं नींबू खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करने में सहायक होता है. डायबिटीज प्री-स्टेज वाले लोगों के लिए यह खास फायदेमंद माना जाता है.

सेवन करने का सही तरीका और समय

  • एक चम्मच ताजा अदरक का रस और एक चम्मच नींबू का रस मिलाकर सुबह खाली पेट लें.
  • अगर स्वाद तीखा लगे, तो एक कप गुनगुने पानी में मिलाकर भी पी सकते हैं.
  • खांसी या कफ हो तो इसमें एक चम्मच शहद मिलाकर लें, तुरंत आराम मिलेगा.
  • बेहतर परिणाम के लिए इसे रोज 10–15 दिनों तक लगातार पिएं.

अदरक और नींबू का यह छोटा-सा मिश्रण कई बीमारियों से बचाता है और शरीर को प्राकृतिक रूप से मजबूत बनाता है. इसे सही मात्रा और सही समय पर लेना बेहद जरूरी है ताकि इसका पूरा लाभ मिल सके.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

