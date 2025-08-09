किस उम्र के बाद दूध नहीं पीना चाहिए, डॉक्टर से जानें कौन सा दूध सेहत के लिए ज्यादा फायदे

Disadvantages of drinking milk in hindi: शरीर को सेहतमंद रखने के लिए दूध का सेवन कॉफी अच्छा माना जाता है. घर के बड़े अक्सर दूध पीने की सलाह देते हैं. क्योंकि, इसमें भरपूर मात्रा में पोषक तत्व होते हैं, खासकर कैल्शियम, विटामिन डी और प्रोटीन. ये पोषक तत्व मजबूत हड्डियों और दांतों, मांसपेशियों को स्वस्थ रखने में करते हैं. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि किस उम्र तक दूध पीना चाहिए. आइए इस बारे में जानते हैं क्लिनिकल न्यूट्रिशन, FMRI गुड़गांव की डॉक्टर दीप्ति खटूजा से कि दूध को किस उम्र के बाद नहीं पीना चाहिए.

किस उम्र के बाद दूध नहीं पीना चाहिए- (After what age should one not drink milk)

डॉक्टर दीप्ति खटूजा का कहना है साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार, भारतीयों की जैसे- जैसे उम्र बढ़ती है, तो उनका शरीर लैक्टोज को टोलरेंट कम कर पाता है, ऐसे में दूध की पाचन शक्ति कम हो जाती है. इसलिए बढ़ती उम्र में दूध की बजाय दही का सेवन करना अच्छा माना जाता है, क्योंकि दही खाने से शरीर को अच्छी मात्रा में कैल्शियम, प्रोटीन मिलता है. उम्र बढ़ने के साथ- साथ पाचन शक्ति कम होती है.

कौन सा दूध पीना ज्यादा फायदेमंद- (Which milk is more beneficial to drink)

डॉक्टर दीप्ति खटूजा ने बताया, आज भी दूध पीने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जहां लोग आलमंड और सोया मिल्क पर शिफ्ट हो रहे हैं और डेयरी प्रोडक्ट को न खाने- पीने की बात कर रहे हैं, उसके पीछे कहीं न कहीं वजह शुद्धता है. यही एक मुख्य कारण है, जिसकी वजह से लोग आलमंड और सोया मिल्क पर शिफ्ट होना चाहते हैं. या जो लैक्टोज टोलरेंट हैं वो आलमंड और सोया मिल्क का सेवन कर सकते हैं.

