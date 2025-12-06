विज्ञापन
रात को रोज दूध पीकर सोने से क्या फायदा मिलता है? किन बीमारियों में है फायदेमंद

अगर आप भी रात को सोते समय दूध पीकर नहीं सोते हैं तो यहां जानिए रात में दूध पीकर सोना आपकी सेहत के लिए कितना फायदेमंद होता है.

दूध पीने के फायदे.

Milk Benefits: घर के बड़े बुजुर्गों ने हमेशा कहा कि रात के समय दूध पीकर सोना चाहिए, लेकिन सिर्फ रात में दूध का सेवन क्यों करना चाहिए? आयुर्वेद में रात के समय दूध का सेवन करना लाभकारी बताया गया है. रात के समय दूध का सेवन नींद सुधारने में मदद करता है और शरीर की मरम्मत में लगने वाली ऊर्जा को भी बढ़ाता है. इसलिए रात को लिया गया दूध अमृत के समान है. 

दूध में ट्रिप्टोफैन, कैल्शियम, विटामिन्स, प्रोटीन और अच्छे फैट होते हैं और शरीर को नई ऊर्जा से भर देते हैं. अच्छी नींद लाने में सहायक हैं. शरीर को संतुलित करते हैं. शरीर का ओज बढ़ाते हैं और दिल और दिमाग को गहराई से शांत करते हैं. शीत ऋतु में रोजाना अगर रात के समय दूध का सेवन किया जाए तो शरीर को बहुत सारे लाभ होंगे.

रात में दूध पीकर सोने के फायदे

शीत ऋतु में वात बढ़ने की वजह से नींद में परेशानी होती है. इसके लिए दूध में हल्दी या जायफल को मिलाकर लें. इससे शरीर में मेलाटोनिन और सेरोटोनिन बढ़ने लगता है और मन और मस्तिष्क का तनाव कम होता है. गहरी नींद आती है और सुबह दोगुनी ऊर्जा के साथ शरीर काम करता है.

दूध का सेवन हड्डियों और जोड़ों को मजबूत बनाता है. दूध में कैल्शियम, प्रोटीन, और कम मात्रा में विटामिन डी भी होता है, जो मांसपेशियों और हड्डियों को नई ऊर्जा देता है. कंधे और कमर दर्द में भी राहत मिलती है. इसके लिए दूध में चुटकीभर अजवाइन मिलाकर लेने से आराम मिलेगा.

दूध स्किन पर ग्लो लाने का काम भी करता है. दूध के सेवन से चेहरे पर ओज तेज होता है. इसके लिए दूध में केसर मिलाकर लें. इससे कोलेजन बढ़ता है, रूखापन कम होता है और स्किन मुलायम बनती है. अगर शरीर में थकान और कमजोरी बनी रहती है तो रात के समय दूध में इलायची और मिश्री मिलाकर लें. इससे शरीर को ऊर्जा मिलती है और शरीर एक्टिव रहता है. इलायची और मिश्री के सेवन से पेट भी साफ रहता है और पाचन अग्नि तेज होती है.

इसके अलावा अगर ब्लड शुगर की परेशानी रहती है तो इसके लिए बिना हल्दी वाला दूध का सेवन करें. दूध में किसी तरह का मीठा न डालें. इससे शरीर में शर्करा की मात्रा नियंत्रित रहेगी और इंसुलिन नहीं बढ़ेगा.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

