Bedtime Milk Side Effects: इन 5 तरह के लोगों को रात को सोने से पहले दूध नहीं पीना चाहिए, जानिए क्यों

Bedtime Milk Side Effects: दूध पीना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है. बचपन से हमें दूध पीने की सलाह दी जाती है. रोजाना एक गिलास दूध पीने से शरीर को कई पोषक तत्व मिलते हैं. दूध बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के लिए जरूरी है. दूध कैल्शियम से भरपूर होता है. कैल्शियम हड्डियों और दांतों को मजबूत रखने में मदद करता है. इसके साथ ही बच्चों के विकास के लिए भी दूध आवश्यक है. दूध शरीर को एनर्जी प्रदान करता है. दूध में मौजूद कार्बोहाइड्रेट थकान को कम करने में मदद करते हैं. सुबह या शाम को दूध पीना बहुत अच्छा होता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए दूध पीना फायदेमंद की जगह नुकसानदायक हो सकता है, चलिए आपको बताते हैं किन 5 तरह के लोगों को रात में सोने से पहले दूध नहीं पीना चाहिए.

ज्यादा वजन

आज के समय में बहुत से लोग मोटापे से परेशान हैं. वे दूध पीते हैं और दूध से बने फूड्स का सेवन करते हैं, जो लोग वजन कम करना चाहते हैं, उन्हें रात में दूध नहीं पीना चाहिए. ऐसा करने से दूध में मौजूद फैट और कैलोरी शरीर में अवशोषित हो जाती हैं और वजन बढ़ जाता है. इसलिए, जो लोग पहले से ही मोटापे से ग्रस्त हैं, उन्हें रात में दूध पीने से बचना चाहिए.

साइनस और खांसी की समस्या

साइनस और खांसी की समस्या वाले लोगों के लिए रात में दूध पीना अच्छा नहीं होता. रात में दूध पीने की आदत वाले लोगों में बलगम का उत्पादन बढ़ जाता है.

टाइप 2 मधुमेह यानी शुगर वाले लोगों को भी दूध के प्रति बहुत सावधान रहना चाहिए. एक्सपर्ट शुगर के रोगियों को रात में दूध न पीने की सलाह देते है. इसमें लैक्टोज नामक नेचुरल शुगर अच्छी मात्रा में होती है. इसका खून पर सीधा प्रभाव पड़ता है, इससे खून का लेवल तेजी से बढ़ सकता है.

जिन लोगों को लैक्टोज इनटॉलरेंस है, उन्हें जितना हो सके दूध से दूर रहना चाहिए. इससे पेट दर्द, दस्त और सूजन हो सकती है.

गैस, अपच या एसिडिटी से परेशान लोगों को रात में दूध नहीं पीना चाहिए. इससे उनकी समस्याएं और बढ़ सकती हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.