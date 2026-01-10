कौन हैं ग्लैमरस येशा सागर? WPL 2026 के उद्घाटन मुकाबले में लूट ली महफिल

- WPL के चौथे सीजन का पहला मैच मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला गया
- येशा सागर का जन्म पंजाब के लुधियाना में हुआ और वे ग्रैजुएशन के बाद कनाडा में मॉडलिंग शुरू कर चुकी हैं
- येशा मॉडलिंग, एक्टिंग और एंकरिंग के साथ साथ सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर भी हैं और फिटनेस को गंभीरता से मानती हैं
Who is Yesha Sagar? क्रिकेट प्रेमियों के इंतजार का पल समाप्त हो चुका है. महिला प्रीमियर लीग के चौथे सीजन का आगाज हो चुका है. प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के इस सीजन का उद्घाटन मुकाबला बीते शुक्रवार (नौ जनवरी 2026) को मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु महिला क्रिकेट टीम के बीच डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला गया. जहां रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम रोमांचक मुकाबले में तीन विकेट से बाजी मारने में कामयाब रही. मैच के दौरान आरसीबी की बल्लेबाज नादिन डी क्लर्क के अलावा जिस महिला ने सबका ध्यान आकर्षित किया. वह थीं डब्ल्यूपीएल 2026 की महिला एंकर येशा सागर (Yesha Sagar). सागर की खूबसूरती का हर कोई कायल हो गया है. लोग उनके बारे में जानना चाहते हैं. अगर आप भी उनके बारे में जानने को उत्सुक हैं तो उनसे संबंधित कुछ दिलचस्प बातें हम लेकर आए हैं.
येशा सागर का जन्म पंजाब के लुधियाना शहर में हुआ था. साल 2015 में वह ग्रैजुएशन पुरा करने के बाद कनाडा शिफ्ट हो गईं. वहां उन्होंने मॉडलिंग शुरू की और धीरे-धीरे म्यूजिक वीडियो में नजर आने लगीं.
29 वर्षीय येशा मौजूदा समय में मॉडलिंग और एक्टिंग के अलावा एंकरिंग भी करती हैं. वह परमीश वर्मा, गुड सिद्ध, आर्श बेनपील, गिप्पी गेरेवाल, कुलबीर जिनझर और प्रेम ढिल्लन जैसे बड़े स्टार के साथ काम कर चुकी हैं.
म्यूजिक इंडस्ट्री में झंडा बुलंद करने के बाद वह धीरे-धीरे स्पोर्ट्स जगत में भी प्रेजेंटर के तौर पर छा गईं. यहीं नहीं वह सोशल मीडिया इंफुलएंसर भी हैं.
येशा फिटनेस फ्रीक भी हैं. वह अपनी फिटनेस रुटीन को काफी सख्ती के साथ फॉलो करती हैं. सोशल मीडिया पर वह समय-समय पर वर्कआउट की इमेज और वीडियो साझा करती रहती हैं.
इंस्टाग्राम पर उन्हें लोग उन्हें काफी पसंद करते हैं. जिसका अंदाजा उनके फॉलोअर्स से लगाया जा सकता है. यहां उन्हें करीब 1.2 मिलियन लोग फॉलो करते हैं.
येशा ने अपनी पर्सनल लाइफ को काफी गोपनीय रखा है. वह अपने परिवार और दोस्तों के साथ अक्सर नजर आ जाती हैं. मगर रिलेशनशिप स्टेटस को अबतक उजागर नहीं किया है.
यह भी पढ़ें- VIDEO: आखिरी ओवर का रोमांच, हारी हुई बाजी को नादिन डी क्लर्क ने कुछ इस तरह RCB की झोली में डाल दिया
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं