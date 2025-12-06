हल्दी वाला दूध पीने से कौन सी बीमारी ठीक होती है?

Haldi Doodh Ke Fayde: हल्दी एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते है. ऐसे में अगर आप इसे दूध में मिलाकर पीते हैं, तो यह शरीर के लिए किसी प्राकृतिक दवा से कम नहीं हो सकता. हल्दी वाला दूध, जिसे ‘गोल्डन मिल्क' के नाम से भी जाना जाता है, न सिर्फ बीमारियों से बचाता है बल्कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत बनाता है. यहां जानें हल्दी वाले दूध को अपने रूटीन में शामिल करने के क्या फायदे हैं?

हल्दी वाला दूध पीने के क्या फायदे हैं?

इम्यूनिटी: हल्दी में ‘करक्यूमिन नामक एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो शरीर को बीमारियों से लड़ने में सक्षम बनाता है. रोज रात को हल्दी दूध पीने से इम्यूनिटी को मजबूत किया जा सकता है और मौसमी बीमारियों का खतरा कम किया जा सकता है.

हड्डियां: दूध में कैल्शियम होता है और हल्दी में सूजन कम करने वाले गुण. अगर आप दोनों को साथ में मिलाकर पीते हैं तो हड्डियों को मजबूत बना सकते हैं और गठिया या जोड़ों के दर्द से राहत पा सकते हैं. बुजुर्ग लोगों के लिए यह काफी उपयोगी ड्रिंक मानी जा सकती है.

नींद: सोने से पहले हल्दी वाला दूध पीने से दिमाग को रखा जा सकता है और नींद गहरी आ सकती है. यह तनाव को कम करता है और मानसिक थकान दूर करता है. जिन लोगों को नींद न आने की समस्या है, उनके लिए यह एक आसान उपाय है.

पाचन: हल्दी की एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण पेट की जलन को भी कम कर सकते हैं. हल्दी दूध पेट को ठीक रखता है और गैस, अपच, पेट दर्द और सूजन में यह जल्दी राहत दिला सकता है. नियमित रूप से इसका सेवन पाचन के लिए अच्छा माना जा सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)