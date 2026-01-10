विज्ञापन
गोली सी रफ्तार और पलभर में मौत का तांडव.. जयपुर ऑडी एक्सीडेंट का CCTV फुटेज डरा देगा, वीडियो

Jaipur Audi Accident: जयपुर ऑडी दुर्घटना का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसे देखकर के हर किसी के रौंगटे खड़े हो जाएंगे. वीडियो में गोली की रफ्तार से तेजी से आगे बढ़ती ऑडी कार नजर आती है और पल भर में मंजर पूरी तरह से बदल जाता है.

गोली सी रफ्तार और पलभर में मौत का तांडव.. जयपुर ऑडी एक्सीडेंट का CCTV फुटेज डरा देगा, वीडियो
Jaipur Audi Accident: जयपुर ऑडी दुर्घटना का खौफनाक मंजर सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ है.
  • जयपुर में एक तेज रफ्तार ऑडी का भीषण कहर देखने को मिला. अब इस दुर्घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है.
  • वीडियो में देखा जा सकता है कि ऑडी की रफ्तार इतनी तेज थी कि शायद ही किसी को संभलने का मौका मिला हो.
  • पुलिस ने इस मामले में पत्रकार कॉलोनी थाने में केस दर्ज कर ऑडी में पीछे बैठे दो लोगों को हिरासत में लिया है.
Jaipur Audi Accident: जयपुर में शुक्रवार रात को एक तेज रफ्तार ऑडी का भीषण कहर देखने को मिला. ऑडी का तांडव ऐसा था कि जो भी उसके सामने आया, वह रौंदा गया. इस दुर्घटना में एक शख्‍स की मौत हो गई है और 15 लोग घायल हुए हैं. इस दुर्घटना का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे तेज रफ्तार ऑडी पल भर में तबाही मचा देती है. रौंगटे खड़े कर देने वाले इस वीडियो में देखा जा सकता है कि ऑडी की रफ्तार इतनी तेज थी कि शायद ही किसी को संभलने का मौका मिला हो.

सीसीटीवी फुटेज में नजर आता है कि सब कुछ रोजमर्रा की तरह सामान्‍य है. अचानक से सीसीटीवी फुटेज में एक ऑडी नजर आती है और उसकी रफ्तार इतनी तेज है कि आप कुछ समझ पाते हैं कि उससे पहले ही वह सड़क के एक किनारे पर खड़े ठेलों और दुकानों को जबरदस्‍त टक्‍कर मारती है.

पीछे बैठे दो लोग हिरासत में, ड्राइवर फरार

तेज रफ्तार ऑडी के कारण एक शख्‍स की मौत हो गई और 15 लोग घायल हुए हैं. बताया जा रहा है कि घायलों में कुछ लोगों की हालत गंभीर है. इस मामले में पुलिस ने पत्रकार कॉलोनी थाने में मामला दर्ज कर दो लोगों को हिरासत में लिया है. यह दोनों लोग कार में पीछे बैठे थे. हालांकि हादसे के बादा से ड्राइवर और एक अन्य युवक फरार हैं.

रफ्तार धीरे करने को कहा, ड्राइवर ने नहीं सुना

जानकारी के मुताबिक, ऑडी में चार लोग थे.वहीं ड्राइवर और कार में सवार एक कांस्‍टेबल अभी फरार हैं. पूछताछ में खुलासा है कि ड्राइवर नशे में था. कार में बैठे लोगों ने अन्‍य लोगों को भी कई बार गाड़ी धीरे चलाने को कहा था, लेकिन उसने उनकी बात नहीं मानी.

रात 9:30 बजे बेकाबू कार, पल भर में बदले हालात

शुक्रवार की रात करीब 9:30 बजे पत्रकार कॉलोनी के खरबवास सर्किल पर रोजाना की तरह ही सबकुछ सामान्‍य था. हालांकि इसके कुछ ही बाद मौके पर सबकुछ बदल गया. तेज रफ्तार ऑडी कार पहले एक डिवाइडर से टकराई और फिर बेकाबू होकर सड़क किनारे लगे ठेलों और दुकानों को रौंदते हुए करीब 100 मीटर दूर तक चली गई. इस दौरान ऑडी ने एक पेड़ को टक्‍कर मारी और फिर रुक गई. हालांकि तब तक कई लोग इसकी चपेट में आ चुके थे.

अफरातफरी और चीख पुकार, अस्‍पताल पहुंचे मंत्री

हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार और अफरातफरी मच गई. स्‍थानीय लोगों ने घायलों को एंबुलेंस तक पहुंचाया. घायलों को जयपुरिया और एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घायलों में से चार की हालत गंभीर बताई जा रही है. दुर्घटना की सूचना मिलने के बाद उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर भी अस्‍पताल पहुंचे.

