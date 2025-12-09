Vitamin Deficiency Make You Old: उम्र का बढ़ना एक नेचुरल प्रोसेस है. उम्र बढ़ने के लक्षण स्किन पर सबसे पहले नजर आते हैं. स्किन लूज होने लगती है और झुर्रियों की समस्या भी होने लगती है. आपको बता दें कि उम्र बढ़ने के साथ ऐसे लक्षण होना सामान्य है लेकिन कई बार लोगों की स्किन पर ये लक्षण कम उम्र में ही नजर आने लगते हैं. आपको बता दें कि इसकी एक वजह होती है शरीर में कुछ विटामिन्स की कमी. शरीर में कुछ विटामिन्स की कमी की वजह से आपकी स्किन रूखी, बेजान, डल और झु्र्रियां होने की वजह बन जाते हैं. तो चलिए जानते हैं वो विटामिन्स को जो आपको जल्दी बूढ़ा करने लगते हैं.

किस विटामिन की कमी से जल्दी बूढ़े होने लगते हैं आप ( Which Vitamin Deficiecny Make You Older)

ये भी पढ़ें: रात को रोज दूध पीकर सोने से क्या फायदा मिलता है? किन बीमारियों में है फायदेमंद

विटामिन C की कमी ( Vitamin C Deficiency)

विटामिन C की कमी आपकी स्किन को बेजान करने की वजह बन सकती है. आपको बता दें कि विटामिन सी स्किन के लिए बेहद जरूरी माना जाता है. ये स्किन में कोलेजन का निर्माण करने में मदद करता है. विटामिन C की कमी से स्किन का लचीलापन कम होने लगता है, जिससे झुर्रियां और लूज स्किन नजर आने लगती है.

क्या खाएं

विटामिन सी की कमी होने पर आपको ऐसी चीजों का सेवन करना चाहिए जो विटामिन सी से भरपूर हो. इसके लिए आप संतरा, नींबू, आंवला, स्ट्रॉबेरी और टमाटर जैसे विटामिन C से भरपूर चीजों का सेवन करना चाहिए. इसके साथ ही विटामिन C से वाले स्किन केयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल भी फायदेमंद हो सकता है.

विटामिन E की कमी ( Vitamin E Deficiency)

विटामिन ई भी एक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो स्किन को डैमेज होने से बचाने में मदद करता है और स्किन को रिफ्रेशिंग बनाता है. ये स्किन को मॉइश्चराइज रखने में भी मदद करत है. इसकी कमी से स्किन रफ और खुरदुरी हो सकती है, जिससे झुर्रियां बढ़ने लगती हैं.

क्या खाएं

विटामिन E की कमी को दूर करने के लिए आप ड्राई फ्रूट्स, सीड्स, हरी पत्तेदार सब्जियां और एवोकाडो जैसी चीजों को शामिल कर सकते हैं. इसके अलावा आप अपनी स्किन केयर के लिए भी विटामिन E वाले तेल जैसे अलमंड ऑयल और अरंडी तेल का यूज भी कर सकते हैं.

विटामिन A की कमी ( Vitamin A Deficiency)

विटामिन A भी स्किन के लिए बेहद फायदेमंद होता है. ये स्किन को हेल्दी रखने के लिए जरूरी होता है और साथ ही स्किन को रिपेयर करता है. विटामिन A की कमी से स्किन पर फाइन लाइन्स और झुर्रियां ज्यादा दिखाई देने लगती हैं.

क्या खाएं



विटामिन A की कमी को दूर करने के लिए आप गाजर, शकरकंद, पालक, और हरी पत्तेदार सब्जियों को अपनी डाइट में शामिल करें. इसके साथ ही विटामिन ए वाले स्किन केयर प्रोडक्ट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं.

History of Samosa- Swaad Ka Safar | समोसे का इतिहास | जानें ईरान से भारत कैसे पहुंचा समोसा

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)