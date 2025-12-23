Vitamin D Deficiecny: शरीर को हेल्दी और फिट रहने के लिए जरूरी है कि हमारे शरीर में सभी तरह के पोषक तत्व सही मात्रा मे रहें. लेकिन आज के समय में लोगों का लाइफस्टाइल, खानपान ऐसा हो गया है जिसकी वजह से शरीर में कई सारे पोषक तत्वों की कमी हो जाती है. जिसकी लजह से कई सारी गंभीर समस्याएं झेलनी पड़ सकती हैं. आज हम बात करेंगे विटामिन डी ( Vitamin D) की जिसे सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमको धूप से सबसे ज्यादा मिलता है. धूप को विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है. लेकिन जब आपको धूप में रहने का समय नहीं मिल पाता है तो शरीर में कई बार इसकी कमी भी हो जाती है. आज के समय में अमूमन लोगों में विटामिन डी की कमी देखी जा रही है. अगर आपको भी बिना दवाई का सेवन किए बिना विटामिन डी को बढ़ाना चाहते हैं तो ये आर्टिकल आपके लिए हैं. आज हम आपको बताएंगे विटामिन डी की कमी होने के लक्षण, उपाय और अगर धूर नहीं ले पा रहे हैं तो इसकी कमी को कैसे पूरा करें.
विटामिन डी कम होने के लक्षण ( Vitamin D Deficiecny Symptoms)
- थका हुआ महसूस करना
- हड्डियों में दर्द
- बार-बार बीमार पड़ना
- बालों का झड़ना
- खराब मूड
विटामिन डी कम होने पर क्या खाएं ( Food Rich With Vitamin D)
डेयरी प्रोडक्ट्स ( Dairy Products)
अगर आपको धूप में बैठने का समय नहीं मिल पा रहा है तो आप अपनी डाइट में डेयरी प्रोडक्ट्स को शामिल कर सकते हैं. विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए आप अपनी डाइट में रोजाना 1 गिलास दूध का सेवन करें. इसके साथ ही आप दूध से बने प्रोडक्ट्स को भी अपनी डाइट का हिस्सा बना सकते हैं.मछली ( Fish)
अगर आप नॉनवेजिटेरियन हैं तो आप अपनी डाइट में फिश को जरूर शामिल करें. खासकर फैटी फिश, इनमें विटामिन डी बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है. हालांकि आप प्रोसेस्ड और बहुत ज्यादा ऑयली फिश खाने से बचें.मशरूम
अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हैं तो विटामिन डी के लिए आप मशरूम का सेवन कर सकते हैं. माना जाता है कि जिन मशरूम को धूप में सुखाया जाता है उसमें विटामिन डी अधिक मात्रा में होता है.अंडे
विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए आप अपनी डाइट में विटामिन डी को भी शामिल कर सकते हैं. इसके पीले हिस्से में विटामिन डी भरपूर मात्रा में पाया जाता है. इसके साथ ही ये प्रोटीन का भी अच्छा सोर्स होता है.
