इस दाल का पानी पीने से बढ़ेगा विटामिन बी12, जानिए कब और कैसे करना है सेवन, फिर नहीं होगी Vitamin B12 की कमी

Vitamin B12 Deficiency: विटामिन बी 12 एक ऐसा तत्व है जो हमारे शरीर में खुद से नहीं बनता है इसलिए इसको बाहरी चीजों से ही लेना पड़ता है. बता दें कि वेज चीजों में इसकी मात्रा कम पाई जाती है. वहीं मीट और अंडों में विटामिन बी12 अच्छी मात्रा में पाया जाता है. बता दें कि विटामिन बी 12 डीएनए बनाने और हमारी कोशिकाओं में ऊर्जा पैदा करने के लिए आवश्यक है. इसलिए इसकी कमी हमारे शरीर को कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं की चपेट में ला सकता है. बात करें विटामिन बी12 की कमी की तो इसकी वजह से एनीमिया, थकान और कमजोरी होने लगती है. इसके अलावा इस विटामिन की कमी से शरीर में सूजन भी पैदा कर सकता है. इसलिए जरूरी है कि हम ऐसी चीजों का सेवन करें जिसमें विटामिन बी12 भरपूर मात्रा में पाया जाता है.

विटामिन बी 12 की कमी को कैसे पूरा करें

विटामिन बी12 की कमी को पूरा करने के लिए कुछ फूड सोर्स की मदद ले सकते हैं. इसके साथ ही अपनी लाइफस्टाइल में भी बदलाव कर हम इस कमी को पूरा कर सकते हैं. जैसा की हमनें पहले बताया कि विटामिन बी12 नॉनवेज चीजों में ज्यादा मात्रा में पाया जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके किचन में पाई जाने वाली एक दाल में भी यह भरपूर मात्रा में पाया जाता है. ये एक ऐसा वेजिटेरियन सोर्स है विटामिन बी12 का जो इकी कमी को पूरा करने में मदद करता है.

ये भी पढ़ें: दूध, पानी या फिर दही किस चीज के साथ चिया सीड्स खाना है सही, Doctor Sethi ने बताया सही तरीका

न्यूट्रिशनिस्ट नमामि अग्रवाल ने बताया है कि शरीर में इस विटामिन की कमी को पूरा करने के लिए आप मूंग दाल का पानी पी सकते हैं. उनके अनुसार इस दाल में विटामिन बी12 भरपूर मात्रा में पाया जाता है. रोजाना इसका सेवन इस विटामिन की कमी को दूर करने में मदद कर सकता है.

मूंग दाल का कैसे करें सेवन

बता दें कि आप रात को सोने से पहले एक कप मूंग दाल को अच्छी तरह से धोकर साफ कर लें और पानी में भिगोकर रख दें. सुबह दाल अच्छे से भीग जाएगी तो आप इस पानी का सेवन कर लें. इसके अलावा आप बची हुई दाल को प्याज, नींबू डालकर इसका सेवन कर सकते हैं.

History of Samosa- Swaad Ka Safar | समोसे का इतिहास | जानें ईरान से भारत कैसे पहुंचा समोसा

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)