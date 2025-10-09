विज्ञापन
दूध, पानी या फिर दही किस चीज के साथ चिया सीड्स खाना है सही, Doctor Sethi ने बताया सही तरीका

Chia Seeds Benefits: छोटे से दिखने वाले चिया सीड्स कई तरह के पोषक तत्वों से भरपूर है. इसका सेवन आपको किस तरह से और कैसे करना चाहिए आइए डॉक्टर से खुद जानते हैं.

Chia Seeds Khane ka Sahi Tareeka: चिया सीड्स इन दिनों लोगों के बीच काफी ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं. जो छोटे से काले बीज जो फाइबर से भरपूर होते हैं. इसके साथ ही इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, फाइबर, प्रोटीन, कैलिश्यम, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं. इनको पानी में भिगोकर इसका सेवन किया जाता है. बता दें कि डॉक्टर सेठी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि अगर आप लगातार र14 दिनों तक चिया सीड्स का सेवन करते हैं तो इसका आपके शरीर पर क्या असर पड़ेगा. इसके साथ ही इसका सेवन किस चीज के साथ करना ज्यादा लाभदायी है.  

डॉक्टर सेठी ने बताया कि अगर आप 14 दिनों तक हर रोज टिया सीड्स का सेवन करेंगे तो इससे आपके शरीर को कई सारे पोषक तत्व मिलेंगे. दिखने में बेहद छोटे और नॉर्मल से दिखने वाले चिया सीड्स ओमेगा 3 फैटी एसिड, फ़ाइबर, प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं. उन्होंने बताया कि सिर्फ 2 बड़े चम्मच चिया सीड्स में लगभग 10 ग्राम फाइबर होता है. जो आपकी दैनिक ज़रूरत का लगभग 30-40% है. फाइबर आपके पेट के अच्छे बैक्टीरिया को पोषण देकर आपके पेट के स्वास्थ्य का समर्थन करता है. चिया सीड्स अपने वजन से 12 गुना ज़्यादा पानी सोख सकते हैं, जिससे एक जेल बनता है जो पाचन को धीमा करता है, आपको लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है. इसके साथ ही ये ब्लड शुगर के लेवल को भी स्थिर रख सकता है. 

किस चीज के साथ खाएं

विज्ञान बताता है कि नियमित रूप से चिया सीड्स का सेवन कोलेस्ट्रॉल में सुधार और हृदय स्वास्थ्य को भी बेहतर बना सकता है, इसलिए 2 बड़े चम्मच चिया सीड्स को पानी, दूध या दही में मिलाकर खाएं. बता दें कि चिया सीड्स को दही के साथ खाना सबसे अच्छा ऑप्शन हो सकता है. खाने से कम से कम 15 मिनट पहले या फिर रात भर के लिए इसको भिगो दें. इससे ये पचने में आसान हो जाते हैं और गले में अटकने का खतरा भी कम हो जाता है. अगर आपको पेट फूलने की समस्या है या आपको आईबीएस है, तो सावधानी बरतें, थोड़ी मात्रा से शुरुआत करें और धीरे-धीरे बढ़ाएँ.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

