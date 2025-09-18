विटामिन B12 की कमी से पेट में शुरू होने लगती हैं ये दिक्कतें, जानिए क्या खाकर दूर करें B विटामिन की कमी

Vitamin B12 Deficiency Side Effects: हमारे शरीर को अच्छे से काम करने के लिए कुछ विटामिन और मिनरल्स की जरूरत होती है. जिनमें सबसे जरूरी विटामिन है Vitamin b12. यह जरूरी विटामिन कई कार्यों को करने के लिए जिम्मेदार होता है. विटामिन बी12 की कमी न सिर्फ मानसिक समस्याओं बल्कि पेट की समस्याओं का भी कारण बनती है. आजकल हमारी अनहेल्दी डाइट के कारण खानपान से विटामिन बी12 की कमी होने लगती है. ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि जब इसकी वजह से शरीर में दिक्कतें शुरू होती हैं तो हम दवा और सप्लीमेंट लेना शुरू कर देते हैं.

विटामिन बी12 की कमी के लक्षण जानना और विटामिन B12 के लिए टेस्ट के जरिए शरीर में इसके लेवल का पता लगाकर सतर्क होना सबसे ज्यादा जरूरी है, इससे पहले की लक्षण बिगड़ जाएं. अगर आपको बार-बार पेट में जलन, गैस, अपच या थकान महसूस होती है, तो हो सकता है कि इसकी वजह B12 की कमी हो. आइए जानते हैं कि विटामिन B12 की कमी से पेट में क्या-क्या दिक्कतें हो सकती हैं और इसे दूर करने के लिए क्या खाना चाहिए.

विटामिन B12 की कमी से पेट में कौन सी समस्याएं होती हैं? (What Stomach Problems Does Vitamin B12 Deficiency Cause?)

गैस और अपच: B12 की कमी से पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है. इससे खाना ठीक से नहीं पचता और गैस, अपच जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं.

भूख न लगना: जब शरीर में B12 की मात्रा कम होती है, तो भूख भी कम लगने लगती है. इससे शरीर को जरूरी पोषण नहीं मिल पाता.

पेट में जलन और सूजन: विटामिन B12 की कमी से पेट की अंदरूनी परत प्रभावित होती है, जिससे जलन और सूजन हो सकती है.

कब्ज या दस्त: जब शरीर में विटामिन बी12 की कमी होती है, तो पाचन क्रिया बिगड़ने से कभी-कभी कब्ज और कभी दस्त की समस्या भी हो सकती है.

मतली और उल्टी: कुछ लोगों को B12 की कमी के कारण पेट में अजीब सा भारीपन और उल्टी जैसा महसूस होता है.

विटामिन B12 की कमी दूर करने के लिए क्या खाएं? (What To Eat to Overcome Vitamin B12 Deficiency?)

अगर आप शाकाहारी हैं, तो B12 की कमी होना आम बात है क्योंकि यह विटामिन मुख्य रूप से जानवरों से मिलने वाली चीजों में पाया जाता है. लेकिन, चिंता न करें, कुछ विकल्प हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं:

दूध और दूध से बने प्रोडक्ट्स जैसे दही, पनीर, छाछ. ये सभी B12 के अच्छे स्रोत हैं.

दही में प्रोबायोटिक प्रोबायोटिक दही पाचन को सुधारता है और B12 के अवशोषण में मदद करता है.

फोर्टिफाइड फूड्स जैसे B12 से भरपूर ब्रेड, अनाज, सोया मिल्क, ये बाजार में आसानी से मिल जाते हैं.

अंडे और मछली अगर आप अंडा या मछली खाते हैं, तो ये B12 के बेहतरीन स्रोत हैं.

B12 सप्लीमेंट्स डॉक्टर की सलाह से आप B12 की गोलियां या सिरप ले सकते हैं, खासकर अगर कमी ज्यादा हो.

इन बातों का रखें ध्यान:

B12 की कमी को नजरअंदाज न करें, क्योंकि इससे थकान, कमजोरी, याददाश्त की कमी और न्यूरोलॉजिकल समस्याएं भी हो सकती हैं.

रेगुलर ब्लड टेस्ट करवा कर B12 चेक करें.

अगर आप पूरी तरह शाकाहारी हैं, तो सप्लीमेंट लेना जरूरी हो सकता है.

विटामिन B12 की कमी सिर्फ थकान या कमजोरी नहीं, बल्कि पेट से जुड़ी कई समस्याओं की वजह बन सकती है. सही खानपान और समय पर इलाज से आप इस कमी को दूर कर सकते हैं और अपने पाचन तंत्र को हेल्दी बनाए रख सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)