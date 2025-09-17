प्याज खाने से दूर होती हैं ये बीमारियां, दवा की बजाय पहले आजमाएं ये घरेलू नुस्खा

Onions Health Benefits: प्याज को हम हर तरह की सब्जी में डालते हैं. ये न सिर्फ सब्जी, दाल और अन्य पकवानों के स्वाद को बढ़ाता है बल्कि सेहत के लिए कमाल है. प्याज किसी भी दाल या सब्जी की ग्रेवी में इस्तेमाल किया जाता है. सभी के घरों में रोजाना प्याज का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कम ही लोगों को पता होता है कि प्याज कई बीमारियों से भी राहत दिलाने में मददगार है. प्याज गुणों का खजाना है. आमतौर पर लोग इसे सब्जी, सलाद या चटनी में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्याज एक प्राकृतिक औषधि की तरह काम करता है? कई बीमारियों से बचाव और इलाज में प्याज का सेवन बेहद असरदार साबित हो सकता है.

आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग छोटी-छोटी बीमारियों के लिए भी दवाइयों का सहारा लेते हैं. लेकिन, आयुर्वेद और घरेलू नुस्खों में ऐसे कई उपाय हैं, जो बिना किसी साइड इफेक्ट के शरीर को हेल्दी बनाए रखते हैं. प्याज उन्हीं में से एक है. आइए जानते हैं कि प्याज खाने से कौन-कौन सी बीमारियां दूर हो सकती हैं और इसे कैसे इस्तेमाल करें.

प्याज के औषधीय गुण (Medicinal Properties of Onions)

प्याज में एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल और एंटीइंफ्लेमेटरी गुण होते हैं. इसमें क्वेरसेटिन नामक तत्व होता है, जो शरीर में सूजन को कम करता है. प्याज में विटामिन सी, बी6, फाइबर और फोलेट जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होता है.

किन बीमारियों में फायदेमंद है प्याज? (In Which Diseases Is Onion Beneficial?)

ब्लड प्रेशर कंट्रोल: प्याज में मौजूद सल्फर कंपाउंड्स खून को पतला करने में बहुत मददगार साबित होते हैं, जिससे हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है.

कोलेस्ट्रॉल कम करता है: रोजाना कच्चा प्याज खाने से शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा घटती है और हार्ट हेल्थ बेहतर होती है.

डायबिटीज में राहत: प्याज ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है. खासतौर पर कच्चा प्याज डायबिटिक मरीजों के लिए फायदेमंद होता है.

सर्दी-खांसी और जुकाम में असरदार: प्याज का रस और शहद मिलाकर लेने से गले की खराश, खांसी और जुकाम में राहत मिल सकती है.

पाचन तंत्र मजबूत करता है: प्याज में मौजूद फाइबर पाचन को बेहतर बनाता है और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत दिलाता है.

प्याज और शहद का मिश्रण कैसे बनाएं?

इस मिश्रण को बनाने के लिए आपको चाहिए एक मध्यम आकार का प्याज और एक चम्मच शहद. प्याज को बारीक काट लें या उसका रस निकाल लें. उसमें शहद मिलाकर अच्छी तरह मिक्स करें. रोज सुबह खाली पेट इसका सेवन करें. यह मिश्रण इम्यूनिटी बढ़ाने, सर्दी-खांसी से राहत दिलाने और शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करता है.

इन बातों का रखें ध्यान:

प्याज का सेवन सीमित मात्रा में करें, खासकर अगर आपको एसिडिटी या पेट की समस्या रहती है.

किसी गंभीर बीमारी में घरेलू नुस्खा अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)