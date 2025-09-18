विज्ञापन
विशेष लिंक

पानी में उबालकर सुबह खाली पेट पी लें ये हर पत्ते, फिर जो होगा उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते आप

Curry Leaves Water: करी पत्ता किचन में मौजूद एक ऐसा इंग्रीडिएंट है जिसे कई तरह की रेसिपीज में इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि खाली पेट इसका पानी पीने से शरीर को कई लाभ मिल सकते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
पानी में उबालकर सुबह खाली पेट पी लें ये हर पत्ते, फिर जो होगा उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते आप
Curry Leaves Water: करी पत्ता का पानी पीने के फायदे.

Curry Leaves Water Benefits: करी पता को सिर्फ खाने के स्वाद को बढ़ाने के लिए ही नहीं बल्कि सेहत के लिए भी कमाल माना जाता है. भारतीय किचन में कई पत्ते का उपयोग खूब किया जाता है. करी पत्ते का वैज्ञानिक नाम है मुराया कोएनिजी है. इसे करी पत्ता, कड़ी पत्ता और मीठी नीम जैसे नामों से भी जाना जाता है. अंग्रेजी में इसे करी लीफ भी कहते है. इसमें मैग्नशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, कॉपर और विटामिन जैसे तमाम गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को कई लाभ पहुंचाने में मददगार हैं. अगर आप रोजाना सुबह खाली पेट करी पत्ते को पानी में उबालकर पीते हैं, तो शरीर को कई समस्याओं से बचा सकते हैं. तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं किन लोगों को करना चाहिए इसका सेवन.

करी पत्ते का पानी पीने के फायदे-  (Curry Patta Pani Ke Fayde)

1. डायबिटीज-

करी पत्ते में हाइपोग्लाइसेमिक गुण पाए जाते हैं. जो शुगर लेवल को कम करने का काम करता है. करी पत्ते के पानी का सेवन डायबिटीज के मरीजों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.

ये भी पढ़ें- पूरी सर्दी आस-पास भी नहीं फटकेंगी बीमारियां, बस डाइट में शामिल कर लें ये 7 तरह के लड्डू 

Latest and Breaking News on NDTV

2. पाचन-

जिन लोगों को पाचन संबंधी समस्याएं हैं उनके लिए करी पत्ते के पानी का सेवन काफी फायदेमंद साबित हो सकता है.

3. स्किन-

करी पत्ते का पानी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होने के कारण त्वचा को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचा सकता है. 

4. दिल-

करी पत्ते का पानी दिल को दुरुस्त रखने में मदद कर सकता है. इतना ही नहीं ये दिल संबंधी समस्याओं के जोखिम को कम कर सकता है.

कैसे बनाएं करी पत्ते का पानी- (How To Make Curry Leaves Water)

करी पत्ते का पानी बनाने के लिए सबसे पहले आप फ्रेश करी पत्ता को अच्छे से धो लें. फिर एक पैन में एक गिलास पानी डालकर इसमें 5-6 पत्ते डालकर अच्छे से खौला ले. कुछ मिनट के बाद इसे छानकर कर चाय की तरह पी लें.

धूम्रपान करने वालों को खांसी की दिक्कत क्यों होती है?

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Curry Leaves Water, Curry Leaves Water Benefits, Curry Leaves Water Drink In Morning, These 4 Problems Get Rid Of If You Drink Curry Leaves Water Empty Stomach In The Morning, Khali Pet Curry Patte Ka Pani Pine Ke Fayde, Curry Patte Ka Pani Pine Ke Fayde
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com