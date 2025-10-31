विज्ञापन
विराट कोहली के रेस्टोरेंट में खास है हर एक डिश, प्राइज सुनकर आप भी हो जाएंगे हैरान

Virat Kohli Restaurant: भारतीय क्रिकेट स्टार विराट कोहली ने महान गायक किशोर कुमार के जुहू स्थित बंगले को एक लग्जरी रेस्टोरेंट में बदल दिया है,‘One8 Commune’, जहा विरासत और आधुनिकता का संगम होता है और हर डिश अपनी एक अलग कहानी कहती है.

Virat Kohli Restaurant: जब विराट कोहली ने दिवंगत गायक किशोर कुमार का जुहू वाला बंगला खरीदा था, तब किसी ने नहीं सोचा था कि यह जगह एक शानदार रेस्टोरेंट में तब्दील हो जाएगी, कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा ने किशोर कुमार के निवास ‘गौरी कुंज' को रेस्टोरेंट ‘One8 Commune' का रूप दिया. हालांकि यह रेस्टोरेंट 2022 में खुला था, लेकिन हाल ही में इसके अनोखे मेन्यू और दामों को लेकर यह फिर से सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है, जुहू के पॉश इलाके में स्थित यह रेस्टोरेंट अपने लग्जरी खाने, आकर्षक इंटीरियर और किशोर दा को समर्पित मधुर संगीत के लिए मशहूर है.

One8 नाम का मतलब

रेस्टोरेंट का नाम विराट कोहली के क्रिकेट जर्सी नंबर 18 से प्रेरित है.

विराट कोहली की जीवनशैली का प्रतिबिंब

यह रेस्टोरेंट न केवल अपनी मेहमाननवाजी के लिए जाना जाता है, बल्कि यह विराट कोहली की लाइफस्टाइल और उनकी क्रिकेटिंग लेगेसी को भी दर्शाता है, इसके अंदर कांच की छतें हैं, जिनसे नेचुरल रोशनी अंदर आती है और एक गर्मजोशी भरा कम्यूनल माहौल बनता है.

रेस्टोरेंट का मेन्यू भी कोहली की फिटनेस और हेल्दी लाइफस्टाइल से प्रेरित है, यहां प्लांट-बेस्ड मीट, सीफ़ूड, टोफू स्टेक, मशरूम ट्रफल डिशेज़ और ऑलिव ऑयल में तैयार रेसिपीज़ मिलती हैं, साथ ही, सुपरफूड सलाद और तरह-तरह के शाकाहारी व्यंजन भी इसके आकर्षण का हिस्सा हैं.

ऐसे दाम जिनकी चर्चा हर जगह है

ज़ोमैटो के अनुसार, यहाँ प्लेन राइस की एक प्लेट ₹318, जबकि सॉल्टेड फ्राइड राइस ₹348 में मिलती है, एक तंदूरी रोटी ₹118, और चीज़केक ₹748 का है. गार्लिक ब्रेड ₹218, खमीरी रोटी ₹149, बेबी बटर नान ₹118, और बेबी चीज़ नान ₹218 में परोसी जाती है.

पालतू जानवरों के लिए भी खास जगह

इस रेस्टोरेंट की एक और खासियत यह है कि यह पेट-फ्रेंडली है, यहां पालतू जानवरों के लिए भी खास भोजन मेन्यू उपलब्ध है, जिसकी कीमत ₹518 से ₹818 प्रति प्लेट तक है. विराट कोहली ने "One8 Commune" को सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं रखा है, इसके अन्य शाखाएँ दिल्ली, कोलकाता और पुणे में भी खुल चुकी हैं.

प्रस्तुति- Bobby Raj

