विज्ञापन
विशेष लिंक

Vijay Hazare Trophy: विजय हजारे कौन थे? जिनके नाम पर होता है क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट

Vijay Hazare Trophy: विजय हजारे ट्रॉफी में भारत के तमाम राज्यों की टीमें एक दूसरे से भिड़ रही हैं. इस बार विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ियों के चलते ये टूर्नामेंट काफी सुर्खियों में हैं.

Read Time: 3 mins
Share
Vijay Hazare Trophy: विजय हजारे कौन थे? जिनके नाम पर होता है क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट
Vijay Hazare कौन थे

Vijay Hazare Trophy: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार क्रिकेटर विराट कोहली इन दिनों घरेलू क्रिकेट खेल रहे हैं. विजय हजारे ट्रॉफी में विराट कोहली दिल्ली के लिए खेल रहे हैं और हाल ही में उन्होंने 77 रन की पारी खेली. उनकी वजह से विजय हजारे ट्रॉफी इन दिनों खूब चर्चाओं में है. साथ ही युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी की धमाकेदार बल्लेबाजी ने भी इस क्रिकेट टूर्नामेंट का नाम हर किसी की जुबान तक पहुंचा दिया है. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि विजय हजारे कौन थे, जिनके नाम पर क्रिकेट का ये बड़ा टूर्नामेंट खेला जाता है. 

विजय हजारे में स्टार प्लेयर्स का जलवा

विजय हजारे ट्रॉफी में विराट कोहली के अलावा रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, रिंकू सिंह, देवदत्त पड्डिकल और साई सुदर्शन जैसे खिलाड़ी अपना जलवा दिखा रहे हैं. इन्हीं स्टार प्लेयर्स की वजह से सोशल मीडिया से लेकर गूगल ट्रेंड तक, हर जगह विजय हजारे ट्रॉफी का जिक्र हो रहा है और लोग इसके मैच भी खूब देख रहे हैं. 

क्या दिल्ली का अरुण जेटली स्टेडियम कोई भी कर सकता है बुक? इतनी है एक मैच की फीस

कौन थे विजय हजारे?

विजय हजारे एक बड़े भारतीय क्रिकेटर थे, जिन्होंने भारत को पहला टेस्ट मैच जिताया था. उनका पूरा नाम विजय सैमुअल हजारे था. उनका जन्म 11 मार्च 1915 को हुआ था, वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में तिहरा शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज भी थे. इतना ही नहीं, उनके नाम कई रिकॉर्ड दर्ज हैं. विजय हजारे ने टेस्ट में सात शतक लगाए थे और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनके कुल 60 शतक थे. इसके अलावा उन्होंने 595 विकेट भी लिए थे. विजय हजारे को साल 1960 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, वो इस सम्मान को पाने वाले पहले क्रिकेटर थे.  उनके इसी कारनामे के चलते साल 2002 में विजय हजारे ट्रॉफी का नाम उनके नाम पर रखा गया था.

विजय हजारे ट्रॉफी में भारत के तमाम राज्यों की घरेलू टीमें एक दूसरे से भिड़ती हैं. इन राज्यों से आने वाले स्टार खिलाड़ी भी अपनी टीम के लिए खेलते हैं, साथ ही कई युवा क्रिकेटर्स को भी दिग्गज खिलाड़ियों के साथ खेलने का मौका मिलता है. इस टूर्नामेंट में करीब 38 टीमें खेलती हैं, जिनमें रेलवे और सर्विसेस की टीम भी शामिल होती है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Vijay Hazare Trophy, Vijay Hazare Kaun The, Who Was Vijay Hazare, Virat Kohli Vijay Hazare Trophy
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com