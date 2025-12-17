विज्ञापन

प्रेमानंद महाराज से मिलकर आने के बाद अनुष्का-विराट पर भड़के यूजर्स, एयरपोर्ट पर किया कुछ ऐसा, लोग बोले- सब नाटक है

विराट कोहली और अनुष्का शर्मा हाल ही में यूके से भारत लौटे हैं. मुंबई एयरपोर्ट से बाहर निकलते समय का उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो को लेकर खासतौर पर विराट कोहली को ऑनलाइन आलोचना का सामना करना पड़ रहा है.

Read Time: 3 mins
Share
प्रेमानंद महाराज से मिलकर आने के बाद अनुष्का-विराट पर भड़के यूजर्स, एयरपोर्ट पर किया कुछ ऐसा, लोग बोले- सब नाटक है
सोशल मीडिया पर ट्रोल हुए अनुष्का-विराट
नई दिल्ली:

विराट कोहली और अनुष्का शर्मा हाल ही में यूके से भारत लौटे हैं. मुंबई एयरपोर्ट से बाहर निकलते समय का उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो को लेकर खासतौर पर विराट कोहली को ऑनलाइन आलोचना का सामना करना पड़ रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक दिव्यांग व्यक्ति विराट कोहली के पास फोटो खिंचवाने के लिए आता है. इसी दौरान वहां मौजूद सुरक्षा कर्मी उसे हटाते हुए पीछे धकेल देते हैं. इसके बाद विराट कोहली बिना रुके सीधे अपनी कार में बैठ जाते हैं और कुछ ही देर में अनुष्का शर्मा भी कार में बैठकर वहां से चली जाती हैं.

इस पूरी घटना को देखकर कई सोशल मीडिया यूजर्स नाराज हो गए. लोगों का कहना है कि इस स्थिति को ज्यादा संवेदनशील तरीके से संभाला जा सकता था. कई यूजर्स ने यह सवाल उठाया कि जब सुरक्षा कर्मी उस दिव्यांग व्यक्ति को धक्का दे रहे थे, तब विराट कोहली ने कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी. रेडिट पर वीडियो शेयर करते हुए एक यूजर ने लिखा, “सेलिब्रिटीज हर वक्त सेल्फी और ऑटोग्राफ से थक सकते हैं, लेकिन एक दिव्यांग बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार गलत लगता है. विराट शालीनता से मना भी कर सकते थे.”

एक अन्य यूजर ने टिप्पणी की, “फैंस दिन-रात इनका समर्थन करते हैं, लेकिन मशहूर लोगों को किसी की परवाह नहीं होती”. एक ने लिखा, "आश्रम जाना सब नाटक है इनका".  कुछ लोगों ने पैपराजी की मौजूदगी पर भी सवाल उठाए. एक यूजर ने लिखा, “अगर प्राइवेसी चाहिए तो पैप्स को बुलाया ही क्यों जाता है?”यह विवाद ऐसे समय सामने आया है जब विराट कोहली और अनुष्का शर्मा हाल ही में वृंदावन गए थे. वहां उन्होंने श्री हित राधा केली कुंज आश्रम में प्रेमानंद जी महाराज से मुलाकात की थी. उस यात्रा का वीडियो भी पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें दोनों आध्यात्मिक चर्चा करते नजर आए थे.

यह भी पढ़ें: प्रेमानंद महाराज से मिलकर इमोशनल हुईं Anushka Sharma, बोलीं- 'हम आपके हैं महाराज जी, आप हमारे हैं'

इस साल विराट और अनुष्का की यह तीसरी वृंदावन यात्रा थी. दोनों पिछले हफ्ते ही यूके से भारत लौटे हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Virat Kohli, Anushka Sharma, Virat Kohli Airport Video, Anushka Sharma Airport Video
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com