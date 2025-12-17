प्रेमानंद महाराज से मिलकर आने के बाद अनुष्का-विराट पर भड़के यूजर्स, एयरपोर्ट पर किया कुछ ऐसा, लोग बोले- सब नाटक है

विराट कोहली और अनुष्का शर्मा हाल ही में यूके से भारत लौटे हैं. मुंबई एयरपोर्ट से बाहर निकलते समय का उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो को लेकर खासतौर पर विराट कोहली को ऑनलाइन आलोचना का सामना करना पड़ रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक दिव्यांग व्यक्ति विराट कोहली के पास फोटो खिंचवाने के लिए आता है. इसी दौरान वहां मौजूद सुरक्षा कर्मी उसे हटाते हुए पीछे धकेल देते हैं. इसके बाद विराट कोहली बिना रुके सीधे अपनी कार में बैठ जाते हैं और कुछ ही देर में अनुष्का शर्मा भी कार में बैठकर वहां से चली जाती हैं.

इस पूरी घटना को देखकर कई सोशल मीडिया यूजर्स नाराज हो गए. लोगों का कहना है कि इस स्थिति को ज्यादा संवेदनशील तरीके से संभाला जा सकता था. कई यूजर्स ने यह सवाल उठाया कि जब सुरक्षा कर्मी उस दिव्यांग व्यक्ति को धक्का दे रहे थे, तब विराट कोहली ने कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी. रेडिट पर वीडियो शेयर करते हुए एक यूजर ने लिखा, “सेलिब्रिटीज हर वक्त सेल्फी और ऑटोग्राफ से थक सकते हैं, लेकिन एक दिव्यांग बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार गलत लगता है. विराट शालीनता से मना भी कर सकते थे.”

Virat Kohli and Anushka Sharma were spotted at Mumbai Airport after taking blessings from Premanand Ji Maharaj. pic.twitter.com/3L9FOUBJmw — Virat Kohli Fan Club (@Trend_VKohli) December 16, 2025

एक अन्य यूजर ने टिप्पणी की, “फैंस दिन-रात इनका समर्थन करते हैं, लेकिन मशहूर लोगों को किसी की परवाह नहीं होती”. एक ने लिखा, "आश्रम जाना सब नाटक है इनका". कुछ लोगों ने पैपराजी की मौजूदगी पर भी सवाल उठाए. एक यूजर ने लिखा, “अगर प्राइवेसी चाहिए तो पैप्स को बुलाया ही क्यों जाता है?”यह विवाद ऐसे समय सामने आया है जब विराट कोहली और अनुष्का शर्मा हाल ही में वृंदावन गए थे. वहां उन्होंने श्री हित राधा केली कुंज आश्रम में प्रेमानंद जी महाराज से मुलाकात की थी. उस यात्रा का वीडियो भी पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें दोनों आध्यात्मिक चर्चा करते नजर आए थे.

इस साल विराट और अनुष्का की यह तीसरी वृंदावन यात्रा थी. दोनों पिछले हफ्ते ही यूके से भारत लौटे हैं.