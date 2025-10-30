विराट कोहली ने नए साल पर अनुष्का शर्मा के साथ पोस्ट की फोटो, कहा- मेरी जिंदगी की रोशनी

नया साल नई उम्मीदें लेकर आता है और साल 2026 की शुरुआत क्रिकेट फैंस के लिए बेहद खास होती दिख रही है. टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने नए साल का स्वागत अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ किया. विराट ने इंस्टाग्राम पर एक खूबसूरत पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, “मेरी जिंदगी के साथ 2026 में प्रवेश @anushkasharma”. इस पोस्ट को एक घंटे से भी कम समय में करीब 40 लाख लाइक्स मिल गए, जिससे सोशल मीडिया पर तहलका मच गया. फिलहाल विराट कोहली अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं, लेकिन जल्द ही वह मैदान पर वापसी करने वाले हैं. वह विजय हजारे ट्रॉफी और भारत बनाम न्यूजीलैंड की वनडे सीरीज में एक्शन में नजर आएंगे. खास बात यह है कि विराट एक ऐतिहासिक वर्ल्ड रिकॉर्ड से सिर्फ 25 रन दूर हैं.

विराट कोहली को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 28,000 रन पूरे करने के लिए महज 25 रन की जरूरत है. अगर वह यह उपलब्धि हासिल कर लेते हैं, तो वह ऐसा करने वाले दुनिया के सबसे तेज बल्लेबाज बन जाएंगे. अब तक यह रिकॉर्ड महान सचिन तेंदुलकर के नाम है, जिन्होंने 644 पारियों में 28,000 रन पूरे किए थे. वहीं श्रीलंका के दिग्गज कुमार संगकारा ने यह मुकाम 666 पारियों में हासिल किया था. विराट ने अब तक सिर्फ 623 पारियों में 27,975 रन बना लिए हैं, जिससे साफ है कि वह सचिन का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत 11 जनवरी से होगी. माना जा रहा है कि इसी सीरीज में विराट यह ऐतिहासिक कारनामा कर सकते हैं. इससे पहले विजय हजारे ट्रॉफी में दिल्ली की ओर से खेलते हुए विराट शानदार फॉर्म में नजर आए. उन्होंने पहले दो मैचों में 131 और 77 रनों की दमदार पारियां खेलीं. इतना ही नहीं, विराट कोहली ने लिस्ट ए क्रिकेट में भी नया कीर्तिमान रच दिया. वह सबसे तेज 16,000 लिस्ट ए रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने यह उपलब्धि 330 पारियों में हासिल की, जबकि सचिन तेंदुलकर ने इसके लिए 391 पारियां खेली थीं.

बीसीसीआई के एक सूत्र के मुताबिक, भारतीय वनडे टीम 8 जनवरी तक वडोदरा में जुटेगी, लेकिन संभावना है कि विराट कोहली एक दिन पहले ही वहां पहुंचकर अभ्यास शुरू कर सकते हैं. 11 जनवरी से शुरू होने वाली यह सीरीज क्रिकेट इतिहास के लिए बेहद यादगार साबित हो सकती है.