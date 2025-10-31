Air Fryer में कैसे बन जाती हैं पूरी, जानिए कैसे काम करता है एयर फ्रायर

Air Fryer: आज के समय में लोग अपनी हेल्थ को लेकर के काफी सजग रहते हैं और ऑयली खाने से दूरी बनाएं रहते हैं. लेकिन अगर आप खाने के शौकीन हैं और अपने स्वाद के साथ समझौता नहीं कर सकते हैं और हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहते हैं तो एयर फ्रायर आपके लिए किसी वरदान से कम नही है. इसमें कम तेल में आप कई तरह की रेसिपी बनाकर तैयार कर सकते हैं. जिनको अमूमन बनाने में काफी ज्यादा तेल लगता है. यहां तक की एयर फ्रायर में पूरी भी बन जाती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर एयर फ्रायर के अंदर ऐसा कौन सा प्रोसेस होता है जो बिना तले और बिना तेल के इन चीजों को बना देता है. तो चलिए जानते हैं.

रैपिड एयर टेक्नोलॉजी का कमाल

आपको बता दें कि एयर फ्रायर के अंदर रैपिड एयर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है. जो कि एक पावरफुल हीटिंग ऐलिमेंट और हाइस्पीड फैन को मिलाकर बनाया जाता है. एयर फ्रायर को भी ऐसे ही तैयार किया जाता है. सबसे पहले इसमें हीटिंग एलिमेंट तेजी से गर्म होती है. इसका बाद एलिमेंट के पास लगा हाई स्पीड फैन गर्म हवा को 200°C तक के टेंपरेटर को प्रायर में घुमा देता है. जिस वजह से खाना चारों तरफ से हीट होता है और एक लेयर बन जाता है और खाना हर तरफ से पकने लगता है. हवा का सर्कुलेशन इतनी तेजी से होता है कि खाने की ऊपरी लेयर तुरंत क्रिस्पी हो जाती है. यही वजह है कि Air Fryer कम से कम तेल में खाने को पकाकर तैयार कर देता है.

एयर फ्रायर में पूरी बनाने की रेसिपी

ये भी पढ़ें: Air Fryer Recipe: घर पर बनाएं बाजार में मिलने वाले मसाला पीनट्स, 2 चम्मच तेल से बनकर होंगे तैयार

गेहूं का आटा – 2 कप

नमक – स्वादानुसार

तेल – 1 छोटा चम्मच (मोयन के लिए)

पानी – ज़रूरत के अनुसार

1-2 चम्मच तेल या घी (एयर फ्रायर में ब्रश करने के लिए)

एयर फ्रायर में पूरी बनाने की विधि

एक बाउल में गेहूं का आटा, नमक और एक चम्मच तेल डालें. थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए सख्त आटा गूंथ लें (थोड़ा टाइट आटा रखें ताकि पूरी अच्छी फूले). आटे को ढककर 10–15 मिनट के लिए रख दें. आटे की छोटी-छोटी लोइयां बनाएं. थोड़ा सूखा आटा लगाकर बेलन की मदद से गोल पूरियां बेल लें. (पूरियां बहुत पतली न बेलें, वरना एयर फ्रायर में सूखी बन जाएंगी.)

एयर फ्रायर को 180°C पर 3–4 मिनट के लिए प्रीहीट करें. फ्रायर की बास्केट को हल्का सा तेल लगाकर ग्रीस कर लें. अब पूरियों को एयर फ्रायर की बास्केट में रखें. ऊपर से हल्का सा तेल ब्रश करें ताकि वो क्रिस्पी बने. 180°C पर 6–8 मिनट तक एयर फ्राई करें. बीच में एक बार पलट दें ताकि दोनों साइड बराबर सिक जाएं. जैसे ही पूरी सुनहरी और फूली हुई दिखने लगे, उसे निकाल लें और गरमा-गरम परोसें.

History of Samosa- Swaad Ka Safar | समोसे का इतिहास | जानें ईरान से भारत कैसे पहुंचा समोसा

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)