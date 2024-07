चिड़ियों के झुंड ने महिला के हाथों इस तरह छीन लिया बर्गर, लाइव वीडियो देख दंग रह गए लोग, बोले ये तो...

सीगल ने महिलाओं से सैंडविच छीना: व्लॉगर्स और कंटेंट क्रिएटर्स को आउटडोर लोकेशन पर शूटिंग करते समय कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. हाल ही में, एक महिला तब हैरान रह गई जब उसके लाइवस्ट्रीम के बीच में सीगल के झुंड ने उस पर हमला कर दिया. अब वायरल हो रहे वीडियो में, वह कैमरे के सामने सैंडविच पकड़े हुए दिखाई दे रही है, वो इस बर्गर की हर एक लेयर और साइज को दिखाने की कोशिश कर रही थी. जिसमें बन्स के बीच में टमाटर के स्लाइस, मीट, लेट्यूस की लेयर दिखाई दे रही हैं. व्लॉगर को पानी के पास बैठे देखा जा सकता है. खाने की चीज़ के बारे में बात करते हुए, वह कहती है, "मेरा मतलब है, यह बुरा नहीं है." अगले ही सेकंड में, वह चिल्लाती हुई सुनाई देती है और सीगल के झपट्टा मारने से वीडियो स्ट्रीम हिल जाती है.

महिला के डर से छटपटाने पर कैमरा उलट जाता है. सैंडविच उसके हाथ से गिर जाता है और जैसे ही वह ज़मीन पर गिरता है, पक्षी उसमें चोंच मारने के लिए नीचे उतर आते हैं. जब कई पक्षी उस जगह पर आते हैं, तो उसे फिर से चिल्लाते हुए सुना जाता है. जैसे ही लोग पास से निकलते हैं, सीगल तितर-बितर हो जाते हैं. कुछ लोग बिना किसी परेशानी के उस जगह से निकल जाते हैं. एक व्यक्ति उससे यह पूछने के लिए रुकता है कि क्या वह ठीक है और वो हाँ कहती है. वही कई लोग इस इंसीडेंट को देखकर हंसते नजर आए.

नीचे पूरा वीडियो देखें:

this Streamer got assaulted & robbed by birds while trying to eat her sandwich 😭😭😭😭 pic.twitter.com/XquUqAESur — FearBuck (@FearedBuck) July 7, 2024

इस क्लिप को ऑनलाइन लाखों बार देखा जा चुका है. एक्स यूज़र्स ने वीडियो के बारे में बहुत कुछ कहा है. कई लोगों को यह अविश्वसनीय लगा कि व्लॉगर पर इस तरह से हमला किया जा सकता है. दूसरों ने मज़ाक में पक्षियों का बचाव किया. यहाँ देखें कुछ रिएक्शन:

Imagine trying to eat your sandwich and then u see birds flying at you 😭 — Zinx (@fxckzinx) July 7, 2024

In the birds' defense, that was a pretty tasty looking sandwich. They did not skimp on the meat.😩 pic.twitter.com/L7MV17L5d0 — Whitley (@Whitleysdaughtr) July 8, 2024

Birds was like you playing to much with that food give it here!! — PRINCE 🤴 (@RellTakes) July 7, 2024

Getting jumped by birds is next level crazy 🤣🤣 — ryoh ☔️ (@ryohzzz) July 7, 2024

I don't blame then though



The sandwich looked fireee — ROOK (@RXXKxyz) July 8, 2024

the whole gang pulled up the moment they saw that sandwich 😭😭 pic.twitter.com/dTP7niiXMD — iqkev (@iqkev) July 7, 2024

she has to wear a helmet next time pic.twitter.com/6HMjUIER3v — Blu ✯ (@bluemupp) July 7, 2024

The birds as soon as she pulled that sandwich out… pic.twitter.com/dTEHBIi0Dv — DominicHorne.eth (@iamDominicHorne) July 7, 2024

आपको यह वायरल वीडियो कैसा लगा? हमें नीचे कमेंट में बताएं.

