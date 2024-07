Elon Musk ने एक हफ्ते तक ऑमलेट ना खाने की खाई कसम, SpaceX Launch के बाद उठाया ये कदम

एलन मस्क ने एक हफ़्ते तक ऑमलेट न खाने की कसम खाई है. अरबपति ने यह कसम एक अमेरिकी न्यूज पेपर में उनके हाल ही में स्पेसएक्स लॉन्च के पर्यावरणीय प्रभाव पर लिखे गए आर्टिकल के जवाब में खाई है.

न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज की एक फोटो एक्स पर शेयर की गई, जिसमें एक यूज़र ने लेआउट के महत्व को समझाया. उन्होंने बताया, "अगर आप टाइम्स के फ्रंट पेज लेआउट के व्याकरण से परिचित नहीं हैं, तो यह है: सबसे ऊपर राइट साइड मेन स्टोरी है, सबसे ऊपर लेफ्ट ओर की स्टोरी सब-लीड है, और फोल्ड के ऊपर की बाकी सभी स्टोरी दिन की महत्वपूर्ण खबरें हैं."

पोस्ट के अनुसार, अमेरिका के प्रमुख दैनिक की शीर्ष स्टोरी में वरिष्ठ कांग्रेसी डेमोक्रेट्स द्वारा राष्ट्रपति बिडेन से 2024 की दौड़ से बाहर निकलने का आग्रह करने के बढ़ते दबाव को कवर किया गया. दूसरी हेडलाइन में फ्रांसीसी चुनावों के अप्रत्याशित परिणामों की सूचना दी गई. हालांकि, दिन की "सबसे महत्वपूर्ण" स्टोरी एलन मस्क के हाल ही में स्पेसएक्स लॉन्च पर केंद्रित थी, जिसने कथित तौर पर "नौ पक्षियों के घोंसले" को नष्ट कर दिया.

फ्राइड झींगुर, टि़ड्डे और रेशम के कीड़ों से सजेगी खाने की प्लेट? इस देश की सरकार ने दी कीड़े खाने की खुली मंजूरी

पोस्ट को सोशल मीडिया पर शेयर किया गया, जिसके कारण स्पेसएक्स संस्थापक ने सुधार करने के तरीके के रूप में असामान्य प्रतिबद्धता दिखाई. मिस्टर मस्क ने ट्वीट को फिर से पोस्ट करते हुए लिखा, "इस जघन्य अपराध की भरपाई के लिए, मैं एक सप्ताह तक ऑमलेट खाने से परहेज करूंगा."

To make up for this heinous crime, I will refrain from having omelette for a week pic.twitter.com/FecxG8Rjmg — Elon Musk (@elonmusk) July 10, 2024

एक यूजर ने कमेंट किया, "जब तक यह बहुत ज्यादा परेशान करने वाली बात नहीं है," जिससे सिचुएशम एक हल्के-फुल्के व्यंग्य में बदल गई.

As long as it's not too much of a birden — Angie G (@MomAngtrades) July 10, 2024

एक दूसरे यूजर ने मजाक में कहा, "जब आप एक्स के मालिक हैं तो आप पक्षियों को कैसे चोट पहुंचा सकते हैं," उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के पुराने लोगो का जिक्र किया.

How could you hurt the birds when you own ???? — Ant (@KingAnt777) July 10, 2024

एक दूसरे कमेंट में लिखा था, "तो आप नाश्ते में क्या खाएंगे?"

So what will you eat for breakfast — Dave (@davidtejeras) July 10, 2024

एलन मस्क की स्पेसएक्स ने इस वर्ष 71 रॉकेट प्रक्षेपणों के साथ महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिसमें 68 फाल्कन 9 मिशन, एक फाल्कन हेवी मिशन और दो स्टारशिप मिशन शामिल हैं.

Gut Health: क्या है Gut Health, पाचन को कैसे बनाएं मजबूत, क्यों जरूरी हैं Probiotics| Tips to Improve Gut Health

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)