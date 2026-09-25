ओमेगा-3 बढ़ाने के लिए क्या खाना चाहिए? ये रही 20 फूड्स की लिस्ट

ओमेगा 3 बढ़ाने के लिए क्या खाएं?NDTV
फिट और तंदुरुस्त रहने के लिए शरीर को कई तरह के पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है, और उन्हीं में से एक बेहद जरूरी नाम है 'ओमेगा-3 फैटी एसिड.' यह एक ऐसा हेल्दी फैट है जिसे हमारा शरीर खुद नहीं बना सकता, इसलिए हमें इसे बाहर से यानी अपने खान-पान के जरिए ही लेना पड़ता है. यह हमारे दिल की सेहत, दिमाग के तेज काम करने और जोड़ों के दर्द को दूर रखने में बहुत बड़ा रोल निभाता है. अगर आप भी अपनी डाइट में ओमेगा-3 की कमी को पूरा करना चाहते हैं, तो बाजार की गोलियों की बजाय घर की रसोई में मिलने वाली नेचुरल चीजों का सहारा ले सकते हैं. आइए एक नजर डाल लेते हैं उन 20 फूड्स की लिस्ट पर.
ओमेगा 3 से भरपूर शाकाहारी भोजन कौन से हैं?
- अलसी के बीज: इसे फैटी एसिड का राजा माना जाता है. सुबह खाली पेट एक चम्मच भुनी हुई अलसी चबाना या इसका पाउडर खाना बहुत फायदेमंद है.
- अखरोट: ड्राई फ्रूट्स में अखरोट अकेला ऐसा मेवा है जिसमें यह तत्व अच्छी मात्रा में होता है. रोजाना दो-तीन अखरोट खाना दिमाग के लिए टॉनिक जैसा है.
- चिया सीड्स: पानी या दूध में भिगोकर खाने पर ये जेली जैसे बन जाते हैं. इन्हें स्मूदी या सलाद में ऊपर से डालकर खाया जा सकता है.
- हेम्प सीड्स: भांग के बीज सेहतमंद वसा से भरपूर होते हैं और शरीर की सूजन कम करने में मदद करते हैं.
- राजमा: घर में बनने वाली आम राजमा की सब्जी भी आपको थोड़े रूप में ओमेगा-3 दे देती है.
- सोयाबीन: इसे आप उबालकर, इसकी बड़ी बनाकर या सोया मिल्क के रूप में डाइट का हिस्सा बना सकते हैं.
- फूलगोभी: सर्दियों की यह आम सब्जी भी इस पोषक तत्व का एक छोटा स्रोत है.
- बंदगोभी: सलाद या सब्जी के तौर पर खाई जाने वाली पत्तागोभी भी सेहत के लिए बढ़िया है.
- पालक: हरी पत्तेदार पालक सिर्फ आयरन ही नहीं, बल्कि कुछ मात्रा में ओमेगा-3 भी देती है.
- स्ट्रॉबेरी: रसीले फल के शौकीन हैं तो स्ट्रॉबेरी भी आपकी इस जरूरत को थोड़ा बहुत पूरा कर सकती है.
- कद्दू के बीज: इन्हें भूनकर स्नैक्स की तरह खाना बहुत आसान और गुणकारी है.
- मक्का: भुट्टा या उबले हुए कॉर्न भी इस हेल्दी फैट का एक हल्का स्रोत हैं.
मांसाहारी ओमेगा-3 के लिए फूड्स:
- सैल्मोन मछली: ओमेगा-3 के मामले में इस मछली का मुकाबला बहुत कम चीजें कर सकती हैं.
- मैकेरल मछली: छोटी और तेल वाली यह मछली दिल की सेहत के लिए नंबर एक मानी जाती है।
- सार्डिन मछली: डिब्बाबंद या ताजी, यह छोटी मछलियां पोषण से भरपूर होती हैं.
- झींगा: सी-फूड पसंद करने वालों के लिए यह एक स्वादिष्ट विकल्प है.
- टूना मछली: सैंडविच या सलाद में इस्तेमाल होने वाली टूना मछली भी अच्छा ऑप्शन है.
- कॉड लिवर ऑयल: मछली के तेल के कैप्सूल डॉक्टर की सलाह से आसानी से लिए जा सकते हैं.
- देसी अंडे: आजकल ऐसे अंडे भी मिलते हैं जिनकी मुर्गियों को विशेष आहार दिया जाता है.
- सी-बास मछली: स्वाद में बेहतरीन होने के साथ-साथ यह सेहत के लिए भी बहुत गुणकारी है.
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