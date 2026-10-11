कटलरी पर जमी गंदगी और कालेपन को मिनटों में गायब कर देगा शेफ पंकज का ये देसी नुस्खा

क्या आपकी भी स्टील वाली कटलरी (चम्मच, कांटे और चाकू) अपनी चमक खो चुके हैं. दरअसल रोज़-रोज़ इस्तेमाल करने और ठीक से साफ न होने की वजह से इन पर चिकनाई, जिद्दी मैल और कालापन जम जाता है. ​अगर आप भी ऐसी ही समस्या से परेशान हैं, तो बिल्कुल सही जगह पर हैं. क्योंकि हम आपको शेफ पंकज भदौरिया का एक बेहद आसान और असरदार देसी नुस्खा बता रहे हैं, जिसे सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है. इस नुस्खे की सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको महंगे क्लीनर की नहीं, बल्कि घर की ही कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी. आइए जानते हैं इस आसान से तरीके के बारे में.

​क्यों खास है कटलरी साफ करने वाला शेफ पंकज का नुस्खा-

​बाजार में मिलने वाले बर्तन साफ करने वाले लिक्विड या पाउडर कई बार महंगे होते हैं और उनसे बर्तनों के घिसने का डर भी रहता है. इसके उलट, शेफ पंकज का यह तरीका पूरी तरह से नेचुरल, सुरक्षित और जेब पर भारी न पड़ने वाला है. इसमें इस्तेमाल होने वाली चीजें किचन में आसानी से मिल जाती हैं. यह नुस्खा केमिकल रिएक्शन के जरिए कटलरी पर जमी गंदगी और कालेपन को काट देता है, जिससे बर्तनों को ज्यादा रगड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती.

यहां देखें वीडियो-

​कैसे करें कटलरी की सफाई-

पानी उबालें-

सबसे पहले एक बड़े पतीले में पानी डालकर गैस पर उबलने के लिए रख दें. जब पानी में अच्छा उबाल आने लगे, तो गैस की आंच को थोड़ा धीमा कर दें.

​एल्युमिनियम फॉयल डालें-

अब उबलते हुए पानी में एल्युमिनियम फॉयल के छोटे-छोटे टुकड़े या एक बड़ी शीट मोड़कर डाल दें. फॉयल पेपर इस पूरी प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभाता है.

​नमक और बेकिंग-

अब उबलते पानी में नमक और बेकिंग सोडा डालें. सोडा डालते ही पानी में हल्का झाग उठेगा, इसलिए थोड़ा संभलकर डालें.

​कटलरी को पानी में डुबोएं-

इसके बाद अपनी गंदी और काली हो चुकी कटलरी को इस उबलते हुए पानी में डाल दें.

ध्यान रखें कि कटलरी एल्युमिनियम फॉयल के संपर्क में जरूर आनी चाहिए.

​कुछ मिनट उबालें-

कटलरी को इस पानी में 3 से 5 मिनट के लिए उबलने दें. आप खुद देखेंगे कि पानी का रंग बदलने लगा है और गंदगी छूट रही है.

​ठंडा करके धो लें-

अब गैस बंद कर दें और बर्तनों को पानी से बाहर निकालकर थोड़ा ठंडा होने दें. इसके बाद एक बार साफ पानी और हल्के साबुन या डिशवॉश से धो लें. अगर कोई कोना गंदा लगे, तो पुरानी टूथब्रश से हल्का सा साफ कर लें.

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